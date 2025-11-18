PSOE y PNV apoyan la ley para regular el alquiler temporal de los socios de izquierda con algunas modificaciones

El PSOE y el PNV han llegado este martes a un acuerdo con Sumar, ERC, Bildu y Podemos en el Congreso para apoyar su ley para regular el alquiler de temporada y de habitaciones a cambio de algunas modificaciones, como elevar de nueve a 12 meses el límite de los contratos temporales.

Así, la ponencia de esta ley ha aprobado ya el informe que se debatirá la próxima semana en la Comisión de Vivienda con 19 enmiendas transaccionales incluidas. PP, Vox y Junts han votado en contra.

Precios regulados y límites a los cobros a los inquilinos El texto original establecía que si un alquiler temporal dura más de nueve meses se debería entender como contrato de arrendamiento de una vivienda habitual y, por lo tanto, se le podrán aplicar los mismos preceptos, plazos y prórrogas que se establece para ese tipo de alquileres en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que protege más al inquilino, pero ese límite ahora se extendería a los 12 meses. En cuanto a los alquileres de habitaciones, pasarían a tener un precio regulado, de forma que la suma de la renta de las habitaciones no supere el tope establecido para las viviendas, Además, los inquilinos quedarían protegidos con las mismas garantías que si tuvieran un alquiler habitual de todo un piso. Asimismo, prohibiría definitivamente el cobro del impuesto de bienes inmuebles (IBI) y de los seguros de impago a las inquilinos y tampoco se permitiría cobrar los gastos de comunidad al arrendatario cuando la finca sea de un único propietario, así como los gastos inmobiliarios por visitas, cambio de suministros o asesoramiento, para evitar el fraude con estos honorarios. En cuanto al límite de duración, solo podrán ser temporales si se justifica la causa y, si no hay justificación o se encadenan contratos temporales con las mismas personas, el contrato pasará automáticamente a ser de cinco o siete años. Finalmente, entre otras novedades, se permitiría al inquilino hacer reparaciones y descontar su coste de la renta en los casos en que el propietario no haya cumplido con su obligación.