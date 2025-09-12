Los alquileres podrán subir un 2,19% si se aplica el índice de referencia del INE
- Es la subida más acusada desde el mes de enero, cuando fue del 2,08%
- El sector inmobiliario considera que este tope a los alquileres desincentiva la generación de oferta
Los alquileres que se revisan ahora podrían subir hasta un 2,19%, según el índice de referencia publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este índice se aplica a los contratos firmados tras la entrada en vigor de la ley de vivienda, el 25 de mayo de 2023.
Este dato, que corresponde a agosto de 2025, es ligeramente superior al registrado durante el mes de julio, cuando el índice subió un 2,15%. El de este mes de agosto es el más alto desde enero y representa la tercera subida mensual consecutiva.
Desde que comenzó a aplicarse este índice de referencia de arrendamiento, las subidas han sido siempre cercanas al 2%. Para el mes de noviembre el aumento fue del 2,2%, un 2,28% en diciembre, del 2,19% en enero, 2,08% en febrero, 1,98% en marzo, del 2,09% en abril, un 1,9% en mayo, 2,1% en abril, del 2,15% y el mencionado 2,19% el pasado mes de agosto.
Inflación
Por otro lado, el INE ha confirmado este viernes que la tasa de variación anualizada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de agosto ha sido del 2,7%. Esta es la misma que se registró en julio, mientras que la subyacente ha aumentado una décima, hasta el 2,4%.
La Ley de Vivienda establece una serie de medidas de contención de precios en la regulación de los contratos de alquiler. Esta legislación determina que es el INE el encargado de definir este índice de referencia para actualización anual de contratos. El objetivo es evitar incrementos desproporcionados, como se estaban registrando debido a la inflación.
Tradicionalmente los alquileres se actualizaban en la mayoría de los casos a través del IPC. Sin embargo, hace más de dos años, cuando la inflación comenzó a dispararse debido a los cuellos de botella provocados por la recuperación post pandemia y la invasión rusa de Ucrania, el Gobierno decidió en abril de 2022 limitar la subida de los alquileres al 2%. Para el año 2024 se fijó este porcentaje en el 3%.
En 2025 estos límites desaparecieron
A pesar de todo, con el comienzo del año 2025, estos límites a la subida del alquiler desaparecieron, empezando a aplicarse este nuevo índice de referencia, que el INE publica este viernes por décima vez.
Estas actualizaciones se producen de forma anual, por lo que los caseros que tengan que revisar el alquiler a sus inquilinos podrán aplica como máximo esta subida. Sin embargo, también tienen la posibilidad de prorrogar la renta durante cinco años si el propietario de la vivienda es un particular o hasta siete años si es un gran inversor.
El índice ha sido criticado por el sector ya que en la práctica supone un tope al aumento de los alquileres para que esté siempre por debajo de la inflación. Esto, en opinión del sector, desincentiva el mercado del alquiler y la generación de más oferta. Además, consideran que genera confusión, pues durante un tiempo coexistirán dos índices diferentes.
La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI) explica que limitar tanto el precio del alquiler no tiene sentido en el contexto inflacionario actual. Su presidente, Miguel Ángel Gómez, ha advertido de que, de seguir así, la oferta caerá y el precio subirá, perjudicando a los más necesitados. Hace referencia a aquellos que no tienen ingresos suficientes para comprar una vivienda.