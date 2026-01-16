Consumo investiga los anuncios de pisos de zonas tensionadas con alquileres superiores a los fijados por ley

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación para perseguir y eliminar los anuncios de pisos en alquiler en zonas declaradas como tensionadas y que se ofrecen a precios superiores a los fijados por ley. Esta investigación se dirige a los grandes tenedores o, por otro lado, a aquellos particulares que no especifican en el anuncio cuál era el precio del último contrato de alquiler con el que ofrecieron el inmueble.

Este tipo de infracciones podría conllevar sanciones.

Con respecto a los anuncios de viviendas que están en zonas tensionadas, la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (aprobada el pasado mes de diciembre) obliga a los portales inmobiliarios a publicar información clara y accesible para que el consumidor conozca qué parámetros se han utilizado para justificar el precio del alquiler ofertado. Por ejemplo, saber cuál fue la última renta del contrato anterior, en el caso de los particulares, o el índice de renta aplicable si se trata de grandes tenedores.

El secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, ha enviado recientemente una carta a los portales inmobiliarios y asociaciones inmobiliarias con información sobre los cambios aprobados en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela que afectan a los anuncios online que ofertan y sobre sus responsabilidades como intermediarios entre arrendadores y arrendatarios.

La investigación abierta por Consumo se inicia después de haber detectado prácticas que podrían infringir las nuevas reglas de transparencia en la oferta comercial en viviendas en zonas declaradas como tensionadas.

Este ministerio ya ha llevado a cabo varias actuaciones en lo que respecta a materia de vivienda y alquiler. El pasado mes de diciembre, impuso una multa de más de 64 millones de euros a Airbnb por, entre otros motivos, publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia. Esta es, hasta el momento, la segunda sanción más alta en España tras la que interpuso a la aerolínea irlandesa Ryanair de 108 millones de euros.

En junio de 2025, la plataforma Booking eliminó más de 4.000 anuncios ilegales de pisos turísticos tras un requerimiento de Consumo. Meses antes, en marzo de 2025, este departamento ya identificó más de 15.000 pisos turísticos ilegales en Madrid y pidió al Ayuntamiento eliminar sus anuncios.