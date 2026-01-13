Qué implican las nuevas medidas de vivienda en alquiler del Gobierno: entre incentivos fiscales y límites

Ciudadanía, instituciones y fuerzas políticas coinciden: el precio de la vivienda es uno de los principales problemas económicos de España, si no el principal. El consenso termina ahí, pues las recetas para solucionarlo son ya muy dispares. Este semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado tres nuevas medidas para el mercado del alquiler, que reconocen incentivos fiscales para los caseros que no suban la renta e introducen condiciones "estrictas" para el alquiler temporal y por habitaciones.

Pero la apuesta —como revela que fuera el mismo Sánchez quien hizo el anuncio y no la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez— ha vuelto a exponer las diferencias en el seno del Ejecutivo. No es la primera vez en asuntos de vivienda. En esta ocasión, la parte de Sumar ha cuestionado la eficacia y conveniencia de bonificar el 100% del impuesto sobre la renta (IRPF) a los propietarios, hasta el punto de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo lo ha tildado de "regalar dinero público a los rentistas".

¿Pero cuál es el detalle de estas medidas?, ¿cómo afecta a los caseros?, ¿bajarán el precio del alquiler? Repasamos las claves, a continuación.

¿Qué tres medidas de vivienda ha anunciado el Gobierno? Sánchez avanzó el lunes un Real decreto-ley que tiene como objetivo actuar "frente a la especulación, el fraude y el abuso" en el mercado del alquiler. Son tres las medidas: Bonificación del 100% del IRPF a los caseros que renueven los contratos sin subir el precio.

Condiciones al alquiler de temporada o corta duración.

Limites al precio del alquiler por habitaciones.

¿Cómo afecta la bonificación a los caseros? Los propietarios de una vivienda que vayan a renovar un alquiler y decidan no subir el precio en el nuevo contrato podrán ahorrarse el 100% del IRPF que paguen en la declaración de la renta de 2026 por esos ingresos. La intención aquí es incentivar que se mantenga la cuota y "compensar" lo que ganarían si la incrementaran. Dicho impuesto se aplica sobre las rentas (sean por el salario o el alquiler que paga inquilino) de forma progresiva por tramos. En la campaña de 2024, se gravó desde el 19% en los primeros 12.450 euros al 47% que se aplica a lo que supere los 300.000 euros, con matices y deducciones específicas en cada comunidad autónomas. La cuantía del ahorro dependerá entonces del nivel de rentas. Sánchez aseguró que con estas medidas "ganan todos", tanto los caseros, que pagarán menos impuestos, como inquilinos, que podrían renovar su contrato sin sufrir un incremento, pero algunas voces se han elevado estos días para refutarlo. "Los alquileres están en máximos históricos y la solución de Pedro Sánchez es regalar impuestos a los caseros. Mientras nos dejamos el 70% del sueldo en una casa, ellos reciben bonificaciones del 100%. El Gobierno quiere convertir el alquiler en un paraíso fiscal para rentistas", ha respondido la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, a través de las redes sociales de la organización, y ha subrayado el "riesgo" en el que siguen 1,6 millones de personas pendientes de renovaciones. "Ese es el negocio del rentismo. Echarnos a unas para cobrarle el 20% o el 50% más a las siguientes", ha señalado. También el presidente de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha criticado lo que considera una "renuncia a recaudar más impuestos" y ha pedido que "como mínimo" el Gobierno imponga la congelación de los precios por ley, como hizo en la pandemia. En cambio, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sí estima que la bonificación es un buen incentivo para el mercado. La renta de los caseros es un 82% superior a la de los inquilinos, según Consumo: una brecha de 23.600 euros RTVE.es / AGENCIAS

¿Qué implica la limitación de alquileres de temporada y por habitación? Según informó Sánchez, el real decreto fijará "condiciones estrictas" para evitar el uso fraudulento de los contratos de alquiler temporal, que tienen menos garantías para el inquilino que los de larga estancia, amparados en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Así, además de tener que demostrar que el uso va a ser realmente temporal, la nueva regulación preverá sanciones para los propietarios que la incumplan. Además, según ha advertido el Gobierno, optar contratos por habitaciones está siendo una manera habitual de esquivar los controles de la ley de vivienda y, por eso, la normativa especificará que la renta del conjunto de habitaciones no pueda superar la renta del contrato como vivienda completa. Si la comunidad autónoma declara la zona de mercado tensionado, se les aplicarán los mismos topes al incremento de precios que a los pisos. La patronal inmobiliaria, que sí ha aplaudido los incentivos fiscales, ha cargado en cambio contra estas dos medidas. "La exigencia de que la suma de las rentas de las habitaciones no pueda superar la renta del alquiler de la vivienda completa carece de lógica económica y hará inviable este modelo en la práctica", ha señalado el presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro, en su nota de prensa, y ha asegurado que jóvenes, estudiantes y trabajadores serán perjudicados por ello. Igualmente, el portavoz y director de Estudios del portal Pisos.com, Ferran Font, ha advertido que dichas medidas "coercitivas" desprotegerán al propietario. De nuevo sector y representantes de los inquilinos se encuentran en posiciones encontradas, porque el Sindicato de Inquilinas de Madrid considera precisamente que la regulación de alquileres de temporada y por habitación va "por el buen camino". "Demuestra que si se quiere, se puede", ha afirmado la portavoz Valeria Racu, sobre una intervención que llevan "más de dos años" pidiendo.

¿Bajará el precio del alquiler con estas medidas? Las medidas anunciadas por Sánchez están orientadas, en todo caso, a congelar o mantener los precios del alquiler, pero no tanto a bajarlos, según coinciden las distintas partes. "Los caseros van a recibir una bonificación del 100% por seguir cobrando los mismos alquileres abusivos que ya no podemos permitirnos. Es ridículo", ha lamentado la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Tampoco la patronal inmobiliaria confía en la eficacia de las medidas. El presidente de la FAI ha echado en falta que se ofrezca seguridad jurídica a los propietarios, para que saquen más vivienda al mercado y los precios bajen con el aumento de la oferta. "La imposibilidad real de recuperar la vivienda en caso de impago cuando el inquilino es declarado vulnerable, unida al colapso de los juzgados y a procedimientos de desahucio que se prolongan durante meses o años, constituye hoy el principal freno", ha opinado, en una crítica a otras medidas del Ejecutivo. Sin embargo, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se ha mostrado confiada en que estas medidas, junto a la ley estatal, sirvan para "bajar o contener los precios". "Lamentablemente, en tanto en cuanto construimos ese parque público de alquiler, la realidad es que los pisos que están en alquiler hoy en España, en un 90% lo son de personas particulares", señaló en una entrevista en TVE.