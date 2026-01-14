Díaz asegura que la bonificación fiscal a los caseros es "política fallida" y "abrirá las puertas de Moncloa a Vox"
- Reprocha a Sánchez que anunciara la medida de manera "unilateral" después de llevar meses los dos socios negociando
- Condena las presuntas agresiones del cantante Julio Iglesias y pide "contundencia"
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido este miércoles que la bonificación fiscal a los caseros propuesta por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, es "política fallida" y un "estrepitoso error" y ha avisado a su socio de coalición que "si no entiende el problema de la vivienda" que hay en España, terminará abriendo "las puertas de Moncloa a Vox".
"Si el PSOE no entiende el problema de la vivienda, le va a abrir las puertas de Moncloa a Vox", ha advertido en una entrevista en La Hora de La 1, en la que también Díaz ha reprochado que Sánchez anunciara algo así de manera "unilateral", después de que los dos socios de la coalición llevaran meses negociando sobre vivienda.
"Después del verano los ministros de Sumar presentamos ante la sociedad española un real decreto que se hizo desde el ministerio que dirige Pablo Bustundy. Hasta el lunes estuvimos negociando. Nos avisaron cinco minutos antes de salir de manera unilateral a una comparecencia pública", ha explicado Díaz.
Pide "cuidar la coalición"
En este sentido, ha apuntado que "hay que cuidar a la coalición", pues, ha advertido, la parte socialista del Gobierno "no ha actuado bien". Asimismo ha pedido "respeto" para Sumar y sus propuestas. "Tengo mucho respeto por el PSOE y el resto de fuerzas políticas, y pediría lo mismo. [...] Sumar lleva tiempo hacer propuestas, pero no le faltamos el respeto a nadie", ha incidido.
La vicepresidenta segunda del Gobierno ha subrayado que hay que "dar salida a un problema que es gravísimo", y ha considerado que "regalar dinero público", que es lo que supondrían, a su juicio, las bonificaciones fiscales a los propietarios "no hace bajar el precio de la vivienda". Así, ha reiterado que Sumar va a rechazar la medida.
Para Díaz, la propuesta del PSOE "coincide" con lo que suele proponer el PP y Vox, que es dar "incentivos fiscales", y es "el mundo al revés". En este sentido, ha defendido que "los recursos públicos tienen que estar para reducir la desigualdad".
Así, ha vuelto exigir que se congelen las rentas de alquiler en los contratos que están por renovar, y ha rechazado que pudiera ser inconstitucional, pues ya se hizo anteriormente. También ha pedido "actuar" con medidas como "parar la compra especulativa de vivienda", así como penalizar fiscalmente a los fondos de inversión "para que no se hagan con nuestros barrios".
Exige "contundencia" en las denuncias contra Julio Iglesias
Preguntada por las denuncias de trabajadoras al cantante Julio Iglesias por agresión sexual, Díaz lo ha condenado con rotundidad, así como ha pedido "contundencia". "Las mujeres estamos hartas del maltrato sistémico que estamos sufriendo", ha clamado.
La vicepresidenta segunda del Gobierno ha asegurado que ha hablado con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para plantearle la retirada a Iglesias de la medalla a las Bellas Artes por lo que se está sabiendo.
Y ha rechazado que su retirada suponga vulnerar la presunción de inocencia del cantante, pues ha querido diferenciar entra la "responsabilidad penal", que, según Díaz, va por otro cauce, y la de "carácter ético". "Parece que todo lo que conocemos requiere una actuación ejemplarizante", ha indicado.
Por otra parte, ha pedido un "compromiso político de toda la dirigencia para defender los derechos humanos de las mujeres". Así, ha lamentado que en el PP "parece que hay posiciones para las que no merece la pena la condena" en este caso, en alusión a las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que defendió el prestigio "del cantante más universal de todos: Julio Iglesias" después de acusar a la "ultraizquierda" de su "silencio cómplice" con "las mujeres violadas y atacadas" en Irán.
Asegura que el SMI se subirá con o sin acuerdo con la patronal
Preguntada también por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), la ministra de Trabajo ha afirmado que le gustaría que se pudiera llegar a un acuerdo con la patronal, pero si no sucede, se subirá igualmente. En este sentido, ha afirmado que espera cerrar el próximo viernes con los agentes sociales la negociación para la subida del SMI de 2026.
Trabajo ha convocado a sindicatos y empresarios a una reunión el próximo viernes a las 9.00 horas, tras proponerles en el último encuentro de la mesa, una subida del SMI del 3,1%, hasta los 1.221 euros por catorce pagas, sin tributación en el IRPF.
"El viernes hay mesa y espero que terminemos ya", ha dicho la vicepresidenta, que confía en que la actitud "proactiva" de la CEOE en la última reunión se traduzca en su adhesión a un acuerdo. "A mí me gustaría que la patronal sea capaz de alcanzar un acuerdo", ha reconocido.
La ministra ha recordado que en el último encuentro de la mesa, los agentes sociales plantearon indexar en los contratos públicos una parte de la afectación que esta subida del salario mínimo tiene en las empresas. Y ha explicado que está trabajando junto al Ministerio de Hacienda para hacer una propuesta en ese sentido.
Por otro lado, Díaz se ha mostrado en contra de endurecer las condiciones de acceso a la jubilación anticipada, porque las empresas "necesitan renovar las plantillas", y en especial, ha considerado que en algunos sectores no es positivo, porque, ha explicado, "hay profesiones donde uno puede trabajar más allá, pero hay muchas profesiones en España que no pueden trabajar más allá, y no es eficiente, económicamente, que sea así".