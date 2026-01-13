La Fiscalía investiga a Julio Iglesias, denunciado por presunta trata y agresión sexual a dos exempleadas domésticas

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha incoado diligencias de investigación penal preprocesales contra el cantante Julio Iglesias tras una denuncia presentada el pasado 5 de enero por dos de sus antiguas empleadas domésticas. Según han confirmado fuentes judiciales a RTVE, las actuaciones tienen carácter reservado para garantizar la "protección prioritaria de las presuntas víctimas" y debido a la gravedad de los hechos denunciados.

La investigación, adelantada por elDiario.es y Univision, se centra en presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de servidumbre, agresión sexual, acoso y lesiones. Los hechos habrían tenido lugar en 2021 en las residencias del artista en República Dominicana y Bahamas. A pesar de haber ocurrido en el extranjero, la justicia española es competente debido a la nacionalidad del intérprete.

Relatos de violencia y "control continuo" Las denunciantes, identificadas bajo dos nombres ficticios han descrito un entorno de "intimidación ambiental" y condiciones laborales abusivas. En sus testimonios, relatan haber sufrido presiones para mantener encuentros sexuales, incluyendo tocamientos y penetraciones no consentidas, así como agresiones físicas, bofetadas y vejaciones verbales constantes ante el resto del personal. Julio Iglesias, truhan a secas ANA AYUSO La denuncia, que cuenta con el apoyo de la organización Women’s Link Worldwide, señala a Iglesias como autor principal, pero también incluye a dos encargadas de sus mansiones como presuntas colaboradoras en una estructura de "grupo criminal" orientada a la explotación. Las víctimas aseguran que el objetivo de la acción judicial es "que esto no quede impune" y dar fuerza a otras mujeres que hayan podido vivir situaciones similares.

Medidas de protección urgentes Dada la "especial vulnerabilidad socioeconómica" de las mujeres y el enorme poder e influencia del denunciado, las abogadas han solicitado a la Fiscalía medidas urgentes de protección. Estas incluyen el blindaje de su identidad y la prohibición de contacto por parte de los sospechosos para evitar posibles represalias o intentos de intimidación que las hagan desistir del proceso. Por el momento, ni Julio Iglesias ni su entorno han respondido a las peticiones de información realizadas por los medios de investigación. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha reiterado que, por ahora, no facilitará más detalles para preservar el secreto de las diligencias y la seguridad de las denunciantes.

El Gobierno, preguntado sobre Julio Iglesias El Gobierno de España ha manifestado su apoyo firme a la investigación de las denuncias por agresión sexual y trata contra el cantante Julio Iglesias, asegurando que se llegará "hasta el final" para evitar cualquier espacio de impunidad. Tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha calificado de respetable el trabajo periodístico que desvela los testimonios de las dos extrabajadoras y ha subrayado el compromiso "contundente y rotundo" del gabinete frente a cualquier forma de violencia contra las mujeres. Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha recordado a través de sus redes sociales que en España la ley protege a las víctimas bajo la premisa de que "cuando no hay consentimiento, hay agresión". Aunque el Gobierno no ha aclarado todavía si procederá a la retirada de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que el artista recibió en 2010, ambas ministras han coincidido en que las instituciones no pueden "mirar hacia otro lado" ante hechos de tal gravedad.