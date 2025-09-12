Una de las denunciantes del caso de los canteranos del Real Madrid retira la acusación a Asencio, que reconoce su "error"

Una de las dos jóvenes de Gran Canaria que denunciaron a cuatro canteranos del Real Madrid por difundir vídeos sexuales sin consentimiento ha retirado la acusación contra Raúl Asencio tras recibir una carta de disculpas y compensación económica del jugador.

La abogada Margarita Alejo ha confirmado este jueves a Efe que su clienta acepta las disculpas formales de Asencio, quien reconoce expresamente haber "cometido un error" al mostrar a un amigo el vídeo grabado por sus entonces compañeros de cantera Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García. La letrada ha explicado que la decisión se debe —no solo a la compensación económica recibida, cuya cuantía prefiere no revelar—, sino al reconocimiento expreso de los hechos por parte del jugador.

Mantiene la acusación contra los otros tres futbolistas Esta denunciante, que era mayor de edad cuando ocurrieron los hechos (18 años), mantiene, sin embargo, la acusación contra los otros tres futbolistas, que actualmente ya no pertenecen a la estructura de filiales del Real Madrid. Los hechos se remontan al 15 de junio de 2023, cuando Ruiz, Rodríguez y García mantuvieron relaciones sexuales consentidas con las dos jóvenes en una cabaña de un club de playa de Amadores, Gran Canaria. Una de las víctimas era menor de edad en ese momento, con 16 años. Las denunciantes aseguran que fueron grabadas sin permiso durante el acto sexual y que posteriormente los vídeos se difundieron en grupos de WhatsApp, pese a que pidieron expresamente a los jugadores que los borraran de sus dispositivos móviles. Raúl Asencio se encontraba presente ese día en el mismo club de playa de Amadores, pero no participó directamente en el encuentro sexual. Su implicación en el caso surge posteriormente, cuando Juan Rodríguez le envió uno de los vídeos y él decidió mostrárselo a una tercera persona. Esta acción constituye lo que la Fiscalía califica como delito contra la intimidad por redifusión de material sexual sin consentimiento. La participación de Asencio quedó documentada en mensajes de WhatsApp recuperados por la Guardia Civil de su teléfono móvil, donde él mismo reconocía los hechos al escribir: "Oye, hermano, yo a ti te lo enseñé porque me lo pasó Juan (Rodríguez)", según consta en el auto judicial que puso fin a la fase de instrucción del caso.