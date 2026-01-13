La ministra de Igualdad recibe a la mujer que denunció agresiones sexuales de Adolfo Suárez

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, recibió la semana pasada a la mujer que denunció el pasado mes de diciembre al expresidente del Gobierno Adolfo Suárez por un presunto delito de agresiones sexuales que habrían comenzado cuando la denunciante tenía 17 años y, por tanto, era menor de edad.

El encuentro, confirmado por fuentes de Igualdad, tuvo lugar el 7 de enero a petición del propio Ministerio. La denunciante, identificada en todo este proceso con el nombre ficticio de Ariadna, se ha mostrado agradecida por el gesto y ha destacado en declaraciones a RTVE Noticias que Redondo se mostró "muy cercana y amable".

"Quiso conocer de primera mano" un relato que se remonta a la década de los ochenta del siglo pasado. La denuncia, pendiente ahora de la respuesta que pueda dar el juzgado, describe una serie de abusos y agresiones que se habrían producido entre los años 1982 y 1985 y cuyas secuelas han marcado la vida de Ariadna, que reclama ahora una "reparación" política.

Desde Igualdad no han dado detalles de la reunión, pero Ariadna ha asegurado que de la cita extrajo que el Gobierno da "credibilidad total" a los hechos atribuidos al antiguo líder de UCD, fallecido en el año 2014.