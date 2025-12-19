El PSOE expresa su "solidaridad" con la mujer que denuncia abusos de Adolfo Suárez y apunta a posibles "coayudantes"

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha expresado este viernes su "solidaridad" con la mujer que ha denunciado que sufrió abusos sexuales por parte del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez hace cuatro décadas, después de que esta víctima haya brindado un "testimonio muy impactante" sobre estos hechos.

"Toda mi solidaridad con una mujer que ha callado durante tanto tiempo", ha afirmado Narbona, en una entrevista en RNE en la que ha destacado que "afortunadamente" ahora existen protocolos antiacoso y medidas para favorecer las denuncias y acompañar a las víctimas.

Sobre los detalles de la denuncia interpuesta este mes por esa mujer, la presidenta del PSOE ha señalado que tal como consta en el escrito pudo haber personas que "coayudaron" a Suárez y, de alguna manera, permitieron que los abusos "sucedieran". "Quizás ahí la justicia tiene algo que decir", ha apostillado.

No obstante, ha evitado "adelantar" cualquier posición del PSOE con respecto a la petición expresa de la demandante de retirar el nombre de Adolfo Suárez del Aeropuerto Madrid-Barajas, como sí ha comenzado a plantear Podemos.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido este viernes desde el Congreso de los Diputados la retirada de todos los reconocimientos institucionales concedidos a Suárez, lo que pasa a su juicio por revisar el nombre del principal aeródromo madrileño. Además, ha alabado que la víctima haya roto su silencio ahora: "Hay que ser muy valiente y tener una gran fortaleza para dar un paso adelante y señalar a un agresor que ha recibido los más altos reconocimientos políticos en este país".