Una mujer denuncia "agresiones sexuales continuadas" de Adolfo Suárez que comenzaron cuando era menor

Una mujer registró este pasado 9 de diciembre una denuncia en la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional contra el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez por "agresiones sexuales continuadas" con "abuso de superioridad e intimidación" que comenzaron cuando ella era menor de edad y que se produjeron, según la denunciante, con la "cooperación necesaria y encubrimiento" de al menos dos personas del entorno del expresidente, fallecido en el año 2014.

La denuncia describe una serie de abusos y agresiones que se habrían producido entre los años 1982 y 1985, cuando él ya no era presidente, y que se habrían iniciado cuando la menor tenía 17 años y el líder de UCD, 50.

La denunciante afirma que, pese al tiempo transcurrido, ha sufrido durante toda su vida las consecuencias de los hechos que revela y argumenta que lo hace ahora tras haber vivido un "proceso de revictimización" como consecuencia del "relato público" que "ensalza la figura" del que ella define como su "agresor", en referencia a la reciente serie de televisión 'Anatomía de un instante' sobre el golpe de Estado del 23-F en España.

Solicitó asesoramiento académico y Suárez le citó en su despacho El primer encuentro entre ambos, según expone la denuncia, se remonta al 23 de noviembre de 1982, cuando la menor, que se reconocía entonces como admiradora del político, le solicita por carta asesoramiento académico. Es en ese momento cuando, según su relato, fue citada en el despacho de la calle Antonio Maura de Madrid mediante una llamada de uno de sus secretarios a casa de sus padres en la que le trasladaron: "El presidente quiere verte". En esa primera cita, Suárez le aconsejó una "buena formación jurídica", le hizo "promesas" de ayuda profesional y le dijo que seguiría sus pasos. La denunciante añade que en ese primer encuentro le preguntó "si tenía novio" y si "tomaba anticonceptivos". Ante la respuesta negativa de ella a las dos preguntas, según la denuncia, le dijo que "los chicos de tu edad son tontos y ciegos" y "todas las chicas a tu edad los toman". La denunciante habla de "silencios muy incómodos". A partir de ese momento, declara que se produjeron diversos encuentros en el despacho del político, a los que siempre era citada y recibida por un secretario y una secretaria, a los que nombra como el señor Amores y Gádor, respectivamente.

El crudo relato de las presuntas agresiones sexuales En el relato de los hechos que denuncia, la mujer sitúa el primer episodio de agresión sexual el 4 de marzo de 1983- antes de esa fecha el expresidente le habría mandado un "christmas escrito de su puño y letra" y le regaló dos libros de filosofía en otro de los encuentros que hubo en su despacho- y dice que recuerda ese día con "horror". "De repente ASG me cogió de la mano y empezó a darme tirones hacia él, yo no me movía, no quería acercarme a él, lo intentó tres o cuatro veces y, como no me movía, al cabo de un rato se abalanzó sobre mí y me robó mi primer beso en los labios", reza la denuncia. Y continúa: "Me dijo que separase los labios para meterme la lengua [...] Introdujo su mano por dentro de mi camiseta [...]. Yo no entendía nada, me quedé totalmente bloqueada y no reaccionaba. Se levantó, se puso frente a mí, desabrochó los botones de su bragueta". La mujer denuncia otras agresiones sexuales: en torno al 6 de diciembre de 1983, Suárez eyaculó en su pelo y en agosto de 1984 la denunciante habla de una agresión sexual en el domicilio particular del expresidente del Gobierno en la urbanización de La Florida, aprovechando la ausencia de su familia. "Sé que hubo más citas, pero no me acuerdo con claridad suficiente para detallarlas en este escrito", añade.

La denunciante: "No supe poner nombre a lo que pasó" La denunciante dice que no supo poner nombre a lo que le había pasado y que años más tarde psicólogos le explicaron que había sufrido una violación siendo menor de edad y que su falta de reacción fue consecuencia de la "intimidación ambiental y el abuso de superioridad". Este episodio le llevó a convertirse en una "chica introvertida" con problemas de concentración y memoria, padeció tricotilomanía y se arrancaba pelos de las cejas, según relata en la denuncia. Habla de "miedo", cuenta que no sabía qué hacer, que en su familia estaban "ilusionadísimos" con su "amistad" con Suárez y que creían que tenía el "futuro resuelto". "No podía romper la relación de la noche a la mañana. Tenía muchísimo miedo, pensaba que era un hombre con mucho poder y si me negaba a lo que él quería, podría arruinarme más la vida", dice en la denuncia ante la Policía. La mujer afirma que le escribió una carta para que le "dejara en paz" y que recibió un "tarjetón de su puño y letra" en el que decía que no aceptaba la "renuncia"; que Suárez se personó en el portal de su casa y que dos farmacéuticas fueron testigos.