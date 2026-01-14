Saiz cuestiona "la seguridad jurídica" para prorrogar los contratos de alquiler que piden sus socios de Sumar

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, puesto en duda la "seguridad jurídica" de la propuesta de Sumar para prorrogar los contratos de alquiler que terminan en 2026 y ha restado importancia al choque con su socio de Gobierno, en materia de vivienda, tras su rechazo frontal a las deducciones fiscales para propietarios que no suban el precio de los arrendamientos.

Pese al desacuerdo con sus socios de Gobierno, la ministra ha asegurado en Las Mañanas de RNE que buscarán los apoyos necesarios para sacar adelante las medidas anunciadas esta semana por Pedro Sánchez en la rueda de prensa con motivo del inicio de los trabajos en la Operación Campamento que "emanan de la ley de vivienda" y en este sentido "ya están en vigor", ha asegurado la ministra.

Precisamente, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, entrevistada este miércoles en La Hora de La 1, ha puesto de manifiesto de nuevo estas diferencias calificando la bonificación fiscal a los caseros propuesta por Sánchez, de "política fallida" y "estrepitoso error" y ha advertido al PSOE de que "si no entiende el problema de la vivienda" que hay en España, terminará abriendo "las puertas de Moncloa a Vox".

Exige al PP que "haga cumplir" la ley de vivienda Saiz se ha mostrado convencida de que a pesar las diferencias con Sumar en algunas materias, pueden alcanzar "acuerdos" para tratar de "satisfacer a todas las partes". Y al ser preguntada por si no cree que el anuncio de estas medidas es "un brindis" al sol al no contar con el apoyo para salir adelante ha insistido en que ya "están en vigor porque emanan de la ley de vivienda" y en que van a trabajar para buscar apoyos que permitan sacarlas adelante. Saiz ha restado importancia a las diferencias con Sumar y ha dirigido sus críticas al PP al que ha acusado "de comportarse como oposición" al Gobierno exigiéndole que "haga cumplir" la ley de vivienda en las comunidades autónomas en las que gobierna. "Las comunidades autónomas tienen competencias directas en materia de vivienda, pediría al PP que deje de comportarse como oposición al Gobierno, se arremangue y se ponga a trabajar en las comunidades autónomas donde gobierna", ha dicho la ministra que considera que "lo primero es hacer cumplir la ley de vivienda". La ministra espera que en la ronda de contactos con todas las formaciones políticas —salvo Vox— que el presidente del Gobierno va a iniciar este lunes con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, espera "actitud de escucha". Preguntada por los motivos que llevan al Gobierno a no recibir a Vox ha explicado que cada vez que esta formación ha tenido "oportunidad de manifestar" en "qué lugar se encuentran" en momentos de crisis y de vulneración de derechos humanos" se sitúa en posiciones antagónicas, al lado de Orbán — actual primer ministro de Hungría —", y ha agregado: "No tenemos nada que ver con la ultraderecha".