El PP carga contra la regularización de inmigrantes por "insostenible" y Vox defiende que consagra la "invasión"

La regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada este martes por el Consejo de Ministros ha abierto un nuevo frente de guerra entre el Gobierno y la oposición de PP y Vox. Si para Pedro Sánchez la medida es un "acto de justicia" y de "necesidad" para el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que en su día respaldó una Iniciativa Legislativa Popular con igual objetivo, es "inhumana, injusta e insostenible".

El viraje de los populares, que en esta cuestión además se han desmarcado de la Iglesia, defensora de la iniciativa junto a la patronal y otros agentes, le ha servido a la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, para cargar contra Feijóo. La ministra ha reprochado al presidente de los populares haberse situado más cerca de Vox que de la Iglesia y ha tildado al actual PP como el "más desubicado de la historia".

La iniciativa ha llegado al Consejo de Ministros dos meses después de que Sánchez anunciase la regularización extraordinaria y los partidos, a derecha e izquierda, han seguido el guion previsto. Si en el ala socialista del Ejecutivo era un día para sacar pecho, como demuestra la carta que el propio Sánchez, en viaje oficial en China, ha publicado en X –"Hoy, de nuevo, siento orgullo de ser español", comienza la misiva-, en Sumar también han aplaudido la medida, pero han recordado que si ha salido adelante ha sido gracias a su empuje, en una línea similar a la expresada por Podemos.

En frente, la oposición de PP y Vox. Ambas formaciones, en pugna por capitalizar el rechazo al decreto, han criticado con dureza la medida. "Es inhumana y es injusta porque es insegura y porque es insostenible", ha censurado Feijóo, en un discurso dirigido a sus diputados y senadores, reunidos en el Congreso. El líder de los populares ha puesto el foco en el hecho de que la regularización extraordinaria no haya sido convalidada en las Cortes.

"Lo que están haciendo va en contra de las Cortes Generales porque lo hemos votado aquí. Ellos han perdido la votación, nosotros la hemos ganado. Va en contra de las CCAA y de los ayuntamientos a los que nadie ha preguntado. Va en contra de Europa y, lo peor de todo, va en contra de la mayoría de los españoles", ha denunciado.

Feijóo además ha señalado que este tipo de medidas no son sino un llamamiento para las mafias porque se traslada "el mensaje de que España es un chollo", y ha defendido que la regularización siempre debe vincularse al trabajo y al conocimiento del español. "No puede ser un premio por el mero paso del tiempo, sino por una integración real, que se mide por el tiempo, el conocimiento del idioma, el trabajo y la ausencia de antecedentes", ha remarcado. El PP esperará a leer el decreto para decidir si lo lleva ante los tribunales.

Para Vox el Consejo de Ministros ha consagrado vía decreto la "invasión" de 500.000 inmigrantes "ilegales". "Es una medida sumamente lesiva contra el pueblo español, teniendo en cuenta que en España ya hay dos millones de inmigrantes que viven de prestaciones sociales, de servicios públicos que cada vez están más tensionados", ha cargado la portavoz del partido de ultraderecha en el Congreso, Pepa Millán.

La portavoz de Vox también ha responsabilizado a los inmigrantes de los problemas de acceso a la vivienda y de la "transformación" de los barrios gracias a un Gobierno que "ha decidido deliberadamente borrar nuestra identidad". En la misma línea, el diputado Carlos Fernández Quero ha cargado contra la iniciativa y ha avanzado que Vox batallará en "todos los frentes" para paralizar la regularización extraordinaria, con recurso ante el Tribunal Supremo y con campañas en los parlamentos y en las calles.

Con un discurso similar, Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional, el partido fundado por Marine Le Pen, ha pedido en X cerrar el espacio Schengen para evitar que los inmigrantes que se acojan a la medida puedan instalarse en Francia. "Esta decisión inaceptable y cínica debe conducir, en primer lugar, a suspender Schengen, y, a más largo plazo, a reservar la libre circulación exclusivamente a los ciudadanos europeos", ha señalado.