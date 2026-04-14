El Gobierno aprueba el nuevo Reglamento de Extranjería para regularizar a medio millón de migrantes

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al Real Decreto que modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Esta reforma estructural, calificada por el Ejecutivo como una "urgencia social", abre la puerta a que aproximadamente 500.000 personas que actualmente residen en España en situación administrativa irregular puedan obtener permisos de residencia y trabajo. La medida busca integrar formalmente en el sistema productivo a ciudadanos que ya forman parte de la sociedad española, pero que carecían de marco legal para ejercer sus derechos básicos.

Desde Pekín, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado el calado moral y práctico de la decisión. "Lo que estamos haciendo es reconocer derechos a ciudadanos que ya están en nuestro país", ha aseverado el jefe del Ejecutivo en declaraciones a los medios. Sánchez ha insistido en que este proceso de regularización cuenta con el respaldo de sectores muy diversos: "Es un proceso motivado por la Iglesia Católica y por la patronal porque se necesita mano de obra para continuar creciendo". Según el mandatario, la norma no solo hace justicia a los migrantes, sino que "es bueno para España, para la pensión de los jubilados de hoy y para ustedes cuando se jubilen".

Una respuesta al reto demográfico y económico El texto de la reforma justifica la necesidad de este cambio normativo por razones demográficas y de sostenibilidad del bienestar. España se enfrenta a un envejecimiento acelerado y a un crecimiento vegetativo negativo que pone en riesgo la disponibilidad de trabajadores en el futuro. En este sentido, el nuevo reglamento subraya que la incorporación de personas en edad de trabajar es vital para equilibrar la relación entre cotizantes y pensionistas. A finales de 2025, los trabajadores extranjeros ya representaban el 14,1% de la afiliación a la Seguridad Social, superando los 3,1 millones de personas. Las personas inmigrantes contribuyen más al crecimiento del empleo en España que en el resto de la UE RTVE.es El Gobierno argumenta que la regularización no solo fortalece la Seguridad Social, sino que también mejora la recaudación tributaria y combate la economía sumergida. Según la exposición de motivos del Real Decreto, informes de instituciones como el Banco de España y el Banco Central Europeo confirman que los flujos migratorios han impulsado decisivamente el PIB y el consumo en los últimos años. Con esta norma, España se reafirma como un "actor responsable" alineado con el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de 2018.

Arraigo extraordinario y protección internacional La principal novedad del reglamento es la creación de dos nuevas figuras de arraigo a través de las disposiciones adicionales vigésima y vigesimoprimera. La disposición adicional vigésima está diseñada para solicitantes de protección internacional cuya solicitud o recurso no haya sido resuelto y que hayan presentado su petición antes del 1 de enero de 2026. Por otro lado, la disposición adicional vigesimoprimera regula el "arraigo extraordinario" para aquellos extranjeros que ya estuvieran en España antes de esa misma fecha y cumplan ciertos requisitos acumulativos. Cinco inmigrantes explican los efectos de la regularización: "Cuando escuché la noticia sentí una alegría grande" Santiago Riesco Pérez Para acceder a estas autorizaciones, los interesados deben acreditar una permanencia ininterrumpida en el país de al menos cinco meses anteriores a la solicitud. Además, es imperativo carecer de antecedentes penales tanto en España como en sus países de origen. El reglamento introduce una ventaja procesal significativa: desde el momento en que se comunique el inicio de la tramitación de la solicitud, el migrante quedará habilitado provisionalmente para trabajar por cuenta ajena o propia hasta que se dicte la resolución definitiva.

Logística sin precedentes: El papel de Correos y Tragsa Consciente de la presión administrativa que supondrá la gestión de medio millón de potenciales beneficiarios, el Gobierno ha diseñado un operativo logístico especial. La disposición adicional primera habilita al grupo público TRAGSA y a su filial TRAGSATEC para realizar tareas de gestión material, apoyo técnico y canalización documental de los expedientes. El texto especifica que estas entidades no ejercerán potestades públicas, ya que la valoración jurídica y la resolución final de las solicitudes recaerán exclusivamente en los funcionarios de la administración competente. Jóvenes, camareros y de origen sudamericano: así son los extranjeros que aspiran a la regularización en España Jaime Gutiérrez Paralelamente, se ha encomendado a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos funciones de información y recepción de solicitudes a través de su red nacional. Esta colaboración es estratégica para garantizar que las personas residentes en zonas rurales o municipios pequeños puedan presentar su documentación telemáticamente en igualdad de condiciones. El plazo para presentar las solicitudes de regularización estará abierto hasta el 30 de junio de 2026.

Un proceso administrativo garantista y transparente El reglamento establece plazos y condiciones estrictas para asegurar la seguridad jurídica. La administración dispone de un máximo de tres meses para resolver y notificar los expedientes; si pasado ese tiempo no hay respuesta, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo. Asimismo, en el caso de los solicitantes de asilo que obtengan el arraigo, estos deberán desistir formalmente de su solicitud de protección internacional para consolidar su nueva situación administrativa. El proceso extraordinario de regularización de extranjeros no veta a ucranianos y a venezolanos, es falso María José Artuch, VerificaRTVE La norma también contempla situaciones de especial vulnerabilidad. Se prevén prórrogas de hasta cuatro años en casos de enfermedad grave, discapacidad o cuando el solicitante haya alcanzado la edad de jubilación, flexibilizando los requisitos de búsqueda activa de empleo. Para los hijos menores de edad, la vigencia de la autorización será directamente de cinco años, reforzando la protección del interés superior del menor y facilitando la unidad familiar sin exigir los periodos de permanencia previa habituales.

¿Por qué por decreto y no en el Parlamento? La decisión de aprobar esta regularización mediante un Real Decreto ha generado un intenso debate político. El Gobierno justifica el uso de esta vía por la "urgencia social" y para asegurar una respuesta "rápida, eficaz y garantista". Sin embargo, fuentes parlamentarias señalan que esta maniobra ha permitido al Ejecutivo "esquivar futuros obstáculos parlamentarios" en un Congreso donde la mayoría es ajustada y el Partido Popular ya había mostrado su malestar con la medida. Aunque existía una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en trámite desde 2024 apoyada por 600.000 firmas y varios grupos políticos, el Ejecutivo ha optado por la vía del decreto para agilizar los plazos. El Gobierno espera aprobar el martes la regularización de migrantes y Vox anuncia que lo llevará al Supremo RTVE.es/AGENCIAS La oposición ha cargado duramente contra esta forma de proceder. Desde el Partido Popular, la vicesecretaria Alma Ezcurra ha criticado que el Gobierno "se salta a la torera el Parlamento" y ha advertido sobre un posible "efecto llamada". Por su parte, Vox ha ido un paso más allá; su secretario general, Ignacio Garriga, ha anunciado un recurso ante el Tribunal Supremo solicitando la suspensión cautelar de la norma, al considerar que el Consejo de Ministros ha aprobado una "legalización e institucionalización de la invasión migratoria" mediante un "simple decreto". A pesar de estas críticas, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido que el texto final incorpora observaciones del Consejo de Estado para mejorar su seguridad jurídica y técnica. El Gobierno sostiene que el decreto es la herramienta más adecuada para cumplir con la competencia exclusiva del Estado en materia de inmigración y extranjería. Con esta aprobación, España se encamina a iniciar en abril un proceso de regularización masiva que busca poner, en palabras de la ministra Elma Saiz, "el contador a cero" para miles de personas que esperan dejar atrás la invisibilidad administrativa.