El proceso extraordinario de regularización de extranjeros no veta a ucranianos y a venezolanos, es falso

Se difunde en redes sociales que las personas procedentes de Ucrania y Venezuela tienen vetado el acceso a la regularización de extranjeros en el actual proceso extraordinario abierto por el Gobierno. Es falso. Los ciudadanos ucranianos refugiados por la guerra en su país tienen un procedimiento específico para ellos y los venezolanos pueden acogerse a esta regularización como el resto de personas extranjeras si cumplen los requisitos. Así lo indican a VerificaRTVE desde la Secretaría de Estado de Migraciones, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y el Colegio de la Abogacía de Madrid.

"Vetan a los venezolanos y a los ucranianos. Sigue la línea de puntos y vas a entender por qué será", dice un mensaje en X del 7 de abril compartido 1.000 veces. La publicación enlaza un artículo que asegura que el Gobierno "veta a los refugiados ucranianos de su regularización: 'No está pensado para todos los extranjeros'".

El Gobierno abrió en enero un proceso extraordinario de regularización para extranjeros que puede dar permiso de residencia y trabajo a 500.000 personas. El decreto presentado ha sido expuesto a información pública y está pendiente de los últimos informes preceptivos antes de su aprobación en Consejo de Ministros. Aunque su redacción no es definitiva, el texto no incluye ningún veto a ninguna nacionalidad.

No hay un veto a los ucranianos, tienen un procedimiento específico El actual proceso de regularización extraordinaria no está dirigido a las personas de nacionalidad ucraniana desplazadas a España por la guerra. Estas personas siguen un procedimiento específico para ellos, una autorización de residencia por protección temporal. Es una vía abierta de acuerdo con la Unión Europea y que se ha prorrogado hasta el 4 de marzo de 2027 por acuerdo del Consejo. Quienes cuentan con este estatus ya están, por tanto, en una situación administrativa legal, al menos hasta esa fecha. El Ministerio de Inclusión ha publicado en sus redes sociales un vídeo y un mensaje en el que lo explica. Sin embargo, esa autorización es temporal. El Consejo de la Unión Europea ha solicitado a los Estados que estos ciudadanos puedan acceder a los permisos de residencia previstos en cada país antes de marzo de 2027. Para ello, según explica la Secretaría de Estado de Migraciones a VerificaRTVE, "el Gobierno de España aprobará una medida específica", aún por concretar. "Contarán, por tanto, con un procedimiento más ventajoso, separado de la regularización, con diferentes vías de presentación y sin plazo límite para presentar sus solicitudes", añade la Secretaría de Estado. Elena Muñoz, coordinadora del equipo jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), sostiene que "falta por definir esta pasarela" y que espera que el Gobierno la presente pronto. Desde la Secretaría de Estado se recalca que en el actual proceso de regularización "no se veta a nadie por su nacionalidad", sino que se sigue un procedimiento específico para las personas con nacionalidad ucraniana y que han abandonado su país, o no pueden volver a él, por la guerra. Emilio Ramírez, responsable del área de extranjería y miembro de la junta de gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y la abogada de CEAR confirman esta idea. "Este proceso tiene que ver con la situación legal, no con la nacionalidad", afirma Elena Muñoz.

Los ciudadanos venezolanos pueden acogerse a la regularización Las personas de Venezuela en situación administrativa irregular y que cumplan con los requisitos sí pueden acogerse al proceso extraordinario de regularización. "Está dirigido a personas en situación administrativa irregular o solicitantes de protección internacional que residan en España antes del 1 de enero de 2026", reitera la Secretaría de Estado de Migraciones. "En ningún caso es una cuestión de nacionalidades", añade. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado también en una entrevista en RNE que mediante este proceso "van a poder regularizarse miles de personas, también venezolanos y venezolanas". Regularización de inmigrantes: las claves de un proceso con medio millón de potenciales beneficiarios Daniel Herrero Elena Muñoz asegura que la situación de los venezolanos ante este procedimiento extraordinario es, por tanto, como la del resto de personas extranjeras, "como un estadounidense o un salvadoreño, da igual la nacionalidad siempre que cumplan con los requisitos". Añade que, en los últimos años y a raíz de la complicada situación política y económica del país, las personas de Venezuela han logrado residencia por razones humanitarias, un cauce más rápido. "Se les está concediendo este permiso de manera bastante automática", insiste la abogada. En enero y febrero, según los datos de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, el grueso de solicitudes de asilo por razones humanitarias han sido presentadas por ciudadanos venezolanos: 5.921 de las 6.110 tramitadas en total. Les siguen los procedentes de Colombia (91) y de Perú (33). Según el periódico El País, el Gobierno cerrará esta "vía exprés" para los ciudadanos venezolanos a partir de junio. Preguntada al respecto, la ministra Elma Saiz ha asegurado en la citada entrevista en RNE que "en modo alguno" se dificulta la regularización de estas personas y que se trata de un cambio "no de fondo sino de forma": podrán acogerse ahora al proceso extraordinario y después, a las vías ordinarias de regularización.