La Comisión Europea no ha detenido la regularización masiva de inmigrantes en España

Se ha difundido en redes sociales y en publicaciones web que la Comisión Europea "suspende" el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes abierto por el Gobierno de España. Es engañoso. El comisario europeo de Migraciones ha mostrado dudas sobre este anuncio, pero no ha comunicado la detención de este proceso.

Un mensaje difundido en X el 11 de febrero, compartido más de 2.000 veces, afirma: "La Comisión Europea 'suspende' la regularización masiva de inmigrantes que promueve Sánchez". La publicación adjunta el enlace a una página web en la que tratan la posición de distintos portavoces europeos crítica con esta medida en la que leemos: "La Comisión Europea detiene la regularización masiva de inmigrantes que promueve Sánchez".