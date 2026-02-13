La Comisión Europea no ha detenido la regularización masiva de inmigrantes en España
Se ha difundido en redes sociales y en publicaciones web que la Comisión Europea "suspende" el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes abierto por el Gobierno de España. Es engañoso. El comisario europeo de Migraciones ha mostrado dudas sobre este anuncio, pero no ha comunicado la detención de este proceso.
Un mensaje difundido en X el 11 de febrero, compartido más de 2.000 veces, afirma: "La Comisión Europea 'suspende' la regularización masiva de inmigrantes que promueve Sánchez". La publicación adjunta el enlace a una página web en la que tratan la posición de distintos portavoces europeos crítica con esta medida en la que leemos: "La Comisión Europea detiene la regularización masiva de inmigrantes que promueve Sánchez".
La CE no impide el proceso, aunque el comisario de Migraciones sea crítico
La publicación de redes hace referencia a las críticas del comisario europeo de Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner, sobre la regularización de inmigrantes en España en el Pleno del Parlamento Europeo. En la sesión del martes 10 de febrero, Brunner expresó sus dudas sobre el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes iniciado por el Gobierno, pero no ha anunciado su detención.
Estas fueron las palabras textuales del comisario: "La migración sigue siendo una responsabilidad y un desafío que comparten los Estados miembro. Las reglas no nos permiten cambiarlo, no todo. Algunos aspectos siguen bajo jurisdicción de los Estados miembro y eso también significa que todos los Estados deben velar por que sus decisiones no tengan consecuencias negativas en otros países de la UE" (minuto 18:58). El comisario se mostró partidario de "retornos más eficaces, más ágiles y más rápidos de personas que ya no tienen derecho a estar en la UE" y añadió luego que "un permiso de residencia no es un cheque en blanco para moverse por toda la Unión".
El pasado 29 de enero, después de ser preguntado en una rueda de prensa por este proceso de regularización en España, el mismo comisario explicó que esta es una "competencia de los Estados miembro", que son responsables de la situación legal de las personas que residen en su territorio. Varios medios de comunicación se hicieron eco de sus declaraciones (1, 2, 3). El comisario Brunner no ha hecho mención a paralizar este proceso en enero ni el pasado jueves en el Parlamento y ha reiterado que es competencia estatal. Tampoco encontramos en medios de comunicación y agencias europeas que lo haya anunciado otro miembro de la Comisión Europea.
Competencias de los Estados miembros de la UE en migración
La UE tiene competencia en las materias que le atribuyen los Estados miembro, según señalan los Tratados de la Unión, que aseguran a continuación que "las competencias no atribuidas" a la Unión son "de los Estados". Además, ambas partes tienen competencias compartidas; una de ellas es la que se denomina 'espacio europeo de libertad, seguridad y justicia', que es donde se incluyen las políticas sobre migraciones y asilo.
"En materia de inmigración legal, la UE está facultada para establecer las condiciones que rigen la entrada y la residencia legal en un Estado miembro, incluso para los fines de reagrupación familiar, de los nacionales de países no pertenecientes a la UE. Sin embargo, corresponde a los Estados miembro decidir el número de nacionales de países no pertenecientes a la UE que pueden ser admitidos para buscar trabajo", explica la UE en este documento sobre el Tratado de Funcionamiento de la Unión. Así lo recoge expresamente el artículo 79.5 del citado Tratado.
En la información que ofrece la Comisión Europea en el 'Portal de inmigración' también se explica que los permisos de residencia deben solicitarse ante cada Estado y que ninguna institución europea tramita estos permisos en lugar de los países. En cuanto a la legislación española, la Constitución señala que el Estado tiene competencias exclusivas en materia de inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo (artículo 149.1-2ª).
En VerificaRTVE ya hemos desmentido otras falsedades sobre las instituciones europeas.