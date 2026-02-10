Bruselas avisa de que la regularización en España no debe tener "consecuencias negativas" en el resto de la UE

La Comisión Europea ha avisado este martes de que, aunque la regularización extraordinaria de migrantes prevista en España es una competencia exclusiva del Gobierno de Pedro Sánchez, las autoridades nacionales deben también garantizar que su aplicación no tendrá "consecuencias negativas" en el resto de países de la Unión Europea; por ejemplo, que las personas que reciban un permiso de residencia no se instalen luego en otro Estado miembro.

"La migración es un reto compartido entre los Estados miembros y la Unión Europea (...). Algunos asuntos siguen bajo responsabilidad de los Estados miembros y, al mismo tiempo, esa responsabilidad supone que cada Estado miembro debe garantizar que sus decisiones no tienen consecuencias negativas en otras partes de la Unión Europea. Es un principio general de nuestra Unión", ha razonado el conservador austríaco, en un debate dedicado a la regularización en España en la sesión plenaria del Parlamento Europeo.

Brunner ha defendido además que un "permiso de residencia no es un cheque en blanco" para desplazarse por el conjunto de la Unión Europea y ha advertido que existen "reglas claras" que deben ser tenidas en cuenta a la hora de impulsar planes de regularización nacionales, por ejemplo, que si se detecta a un beneficiario de la medida residiendo ilegalmente en otro Estado miembro "debe regresar al país en donde se otorgó el permiso".

"Eso es lo que esperamos ver ahora en relación a las medidas anunciadas por España y otras similares que pueda haber en otros Estados miembros", ha remachado el comisario responsable de migración, quien ha querido dejar claro que la gestión migratoria debe responder a una "visión estratégica" del conjunto de la Unión, que garantice también una migración "segura, legal y, sobre todo, bajo control".

La expulsión de migrantes a 'países seguros' como Colombia Brunner ha dicho que la Comisión Europea quiere que "la solidaridad y responsabilidad sean los principios rectores" de la política migratoria de la UE, aunque ha destacado que trabajan para acelerar los retornos de migrantes irregulares. "Esa es una de las piezas que aún nos falta ver, los retornos de las personas a las que no se les permite permanecer en la UE. Hoy solo uno de cada cinco migrantes irregulares realmente regresan y creo que es hora de cambiar esto y garantizar que, por regla general, los inmigrantes irregulares abandonen la Unión Europea", ha añadido. "Eso también es bastante obvio y bastante claro, y esto es lo que esperaríamos ver ahora en relación también con las medidas de España más recientemente anunciadas como con todas las demás iniciativas similares de los Estados miembros", ha subrayado. ““ El Parlamento Europeo ha aprobado este martes los cambios en la normativa de la UE que define lo que es un "tercer país seguro" y dio luz verde a la creación de una primera lista europea de países de origen considerados como tales, entre los que se encuentran Colombia, Marruecos o Egipto. Las nuevas normas, junto con la nueva legislación sobre retornos, facilitarán, entre otras cosas, a los Estados miembros el envío de migrantes a centros en el extranjero, una cuestión criticada por España y organizaciones humanitarias. Las dos piezas legislativas votadas este martes, que habían sido ya acordadas por las instituciones europeas, deben ser aún adoptadas por el Consejo, un mero trámite que ocurrirá en fechas próximas. Así fueron las otras regularizaciones de migrantes: más de un millón de extranjeros entre 1986 y 2005 Estefanía de Antonio, Mario Pérez Galindo, VerificaRTVE

Sin necesidad de conexión del migrante con el tercer país Uno de los elementos clave en esta actualización de la normativa es la eliminación del criterio de conexión del migrante con el tercer país. Es decir, los Estados miembros de la UE podrán aplicar este concepto a solicitantes de asilo que no sean nacionales de un determinado país y, por lo tanto, declarar su petición inadmisible (sin examinar su contenido). La aplicación del concepto tendrá lugar en tres casos, empezando por la existencia de un vínculo entre el solicitante y el tercer país. Otra opción será que el solicitante haya transitado por el tercer país de camino a la UE y pudiera haber solicitado allí protección. Por último, cuando no haya conexión ni tránsito por un país seguro, será posible acogerse a la existencia de un acuerdo o convenio con un tercer país seguro, que garantice que ese territorio examinará la solicitud de protección presentada por las personas afectadas. Según las nuevas normas, cada solicitante que crea que esta disposición no es aplicable en su caso debido a un temor fundado de persecución o al riesgo de sufrir daños graves si es devuelto, deberá demostrarlo. "Hoy la UE ha cumplido. El voto del Parlamento otorga a los Estados miembros una mayor flexibilidad en la cooperación con los países socios, alivia la presión sobre nuestros sistemas de asilo y refuerza el control sobre la migración", ha dicho el comisario europeo de Seguridad Interior y Migración, Magnus Brunner, en un comunicado.