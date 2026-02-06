Tener antecedentes policiales sí puede implicar la denegación del permiso de residencia y trabajo, según expertos

Ante el proceso extraordinario de regularización de extranjeros abierto por el Gobierno, se difunde en portales web y redes sociales que hay personas con antecedentes policiales, pero sin condena firme, que van a poder obtener la residencia legal en España. En VerificaRTVE hablamos con expertos que nos explican qué son los antecedentes policiales y qué consecuencias pueden tener para las personas migrantes que solicitan un permiso de residencia en España. El acuerdo para la regularización extraordinaria de migrantes no menciona explícitamente los antecedentes policiales, pero el texto no es definitivo.

Los antecedentes policiales pueden impedir el permiso de residencia y trabajo

El real decreto que ha presentado el Gobierno para la regularización extraordinaria de extranjeros exige como requisito, entre otros, no tener antecedentes penales (página 5), es decir, no haber sido condenado por ningún delito. Pero, además, es necesario "no representar una amenaza para el orden público, seguridad o salud pública". ¿Cómo se mide este criterio? "Con los antecedentes policiales", según nos explican Emilio Ramírez, responsable del área de extranjería y miembro de la junta de gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), y la abogada María Eugenia Blasco, del bufete AGM.

Los antecedentes policiales son datos que los cuerpos policiales recogen "sin el consentimiento de la persona afectada" durante la investigación o en la prevención de delitos, faltas o infracciones administrativas. El Grupo de Investigación en Criminología y Sistema Penal de la Universitat Pompeu Fabra explica en este documento que esos datos policiales pueden ser considerados como desfavorables, "si se originan como resultado de una detención por una infracción penal", y que esa calificación tiene consecuencias para las personas extranjeras: "Es uno de los motivos para la denegación del permiso de residencia y trabajo".

Cada expediente de solicitud de regularización pasa por la Policía Nacional, que revisa los antecedentes policiales y emite un informe, según explica Emilio Ramírez. "La policía hace un chequeo de lo que tiene en su base de datos. ¿Por qué? Porque desde que cometes un delito hasta que eres condenado pueden pasar dos años", apunta el experto.

Si los antecedentes se deben a una discusión de tráfico, por ejemplo, "no habrá problema" con la tramitación de la solicitud, pero "una agresión sexual va a ser siempre un 'no'", añade. "Si el antecedente policial es por violación o malos tratos van a denegar el permiso. Siempre puede haber errores, pero sería muy raro, es muy difícil: la base de datos policial funciona perfectamente y la policía hace un buen trabajo", señala. En caso de que esa persona sea absuelta después por sentencia judicial, podrá solicitar la regularización.