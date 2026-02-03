No son migrantes marchando de África hacia España tras el anuncio de la regularización de extranjeros, es falso

Difunden en redes sociales un vídeo en el que se ve a una multitud de personas caminando por una carretera y afirman que son "miles" de migrantes que van de "África hacia España" tras el acuerdo de la regularización de extranjeros impulsado por el Gobierno. Es falso. Es una grabación antigua que ya circuló en 2023.

Un mensaje en X compartido más de 3.000 veces desde el 2 de febrero difunde un vídeo de ocho segundos de una carretera por la que caminan docenas de personas. El mensaje dice: "No puedo creer lo que estoy viendo. Miles y miles de personas marchan desde África hacia España. España ha anunciado que les concederá asilo a todos. Esto es una locura".