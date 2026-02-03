No son migrantes marchando de África hacia España tras el anuncio de la regularización de extranjeros, es falso
Difunden en redes sociales un vídeo en el que se ve a una multitud de personas caminando por una carretera y afirman que son "miles" de migrantes que van de "África hacia España" tras el acuerdo de la regularización de extranjeros impulsado por el Gobierno. Es falso. Es una grabación antigua que ya circuló en 2023.
Un mensaje en X compartido más de 3.000 veces desde el 2 de febrero difunde un vídeo de ocho segundos de una carretera por la que caminan docenas de personas. El mensaje dice: "No puedo creer lo que estoy viendo. Miles y miles de personas marchan desde África hacia España. España ha anunciado que les concederá asilo a todos. Esto es una locura".
Un vídeo antiguo que no guarda relación con la reciente regularización
Este vídeo no muestra migrantes llegando a España para beneficiarse de la regularización extraordinaria de extranjeros anunciada por el Gobierno, circula desde 2023. Una búsqueda inversa de las imágenes nos ofrece como resultado la misma secuencia de ocho segundos difundida desde 2023, entre otros, por la diputada de Vox Rocío de Meer en este mensaje en X del 17 de noviembre.
Ese día se produjo un intento de asalto masivo a la valla de Ceuta, como te contamos en RTVE Noticias y explicaron también otros medios de comunicación y agencias de noticias (1, 2, 3). La asociación Justicia Guardia Civil (JUCIL) mostró imágenes de personas avanzando por una carretera el 17 de noviembre de 2023 en este mensaje de X.
El Gobierno acordó el pasado 27 de enero en Consejo de Ministros un real decreto que abre un proceso extraordinario de regularización de migrantes. Va dirigido a conceder permiso de residencia legal a las personas extranjeras que estuvieran en España antes del 31 de diciembre de 2025, entre otras condiciones, de manera que quienes lleguen a España a partir del 1 de enero no pueden acogerse a este proceso.
El Gobierno no ha anunciado la concesión de asilo para estas personas, sino el permiso de residencia por un año, renovable. El asilo está regulado en la Ley 12/2009, de 30 de octubre (artículo 2), previsto para las personas con condición de refugiado, es decir, para quienes no pueden o no quieren volver a su país por miedo a ser perseguidos por su raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas u orientación sexual, entre otros motivos.
426 personas han entrado en Ceuta por tierra en enero
El Ministerio del Interior publica cada quince días datos de la inmigración irregular que llega a España por vía marítima y terrestre. La cifra de inmigrantes llegados a Ceuta y Melilla por tierra en el mes de enero es de 436 personas (página 10), un 358,9% más que el mismo mes del año anterior. De ellas, 426 entraron por Ceuta, un incremento del 378,7% (página 11). Del 1 al 15 de enero, la entrada en ambas ciudades fue de 176 personas (página 10), la mayoría, por Ceuta: 172 (página 11). El acuerdo del Gobierno sobre la regularización extraordinaria tuvo lugar el día 27 de enero y la información publicada no ofrece datos de los cuatro últimos días del mes.
Los periodistas del centro territorial de RTVE en Ceuta informan de que la entrada de personas a través de la valla de Ceuta es diaria. Aseguran que no se ha producido un asalto masivo en los últimos días como los registrados en otros momentos, como el ocurrido en 2021.
En VerificaRTVE ya te hemos explicado otros mensajes falsos sobre la situación de la frontera entre España y Marruecos en las ciudades autónomas. El año pasado, se difundió otro vídeo para trasladar la idea falsa de que la frontera de Ceuta estaba "fuera de control", pero no era un vídeo actual.