No existe una 'Ley Esperanza' con ayudas de 900 euros a los migrantes en situación irregular

Nos habéis preguntado en nuestro servicio de WhatsApp por un vídeo que circula en TikTok que asegura que los migrantes en situación irregular que llegan a España reciben un bono de integración inicial de hasta 900 euros gracias a la nueva "Ley Esperanza" aprobada por el Congreso. Es falso. Tanto el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como el de Derechos Sociales aseguran a VerificaRTVE que no se ha aprobado ninguna norma que contemple esa ayuda.

"El Congreso ha aprobado la Ley Esperanza que beneficia a los inmigrantes sin papeles", dice la voz en off del vídeo por el que nos habéis consultado y que circula en una publicación de TikTok que acumula más de 9,1 millones de visualizaciones y se ha compartido más de 272.300 veces desde el 12 de noviembre. La grabación muestra imágenes de varias ciudades de España y anuncia que "se entregará un bono de integración inicial de 900 euros a los [inmigrantes] que lleguen al país antes del 28 de febrero de 2026". Añade que "los migrantes que ya se encuentran en territorio español, incluso sin papeles, podrán solicitar la tarjeta de estancia productiva para trabajar legalmente mientras tramitan su residencia".

El Congreso no ha aprobado la "Ley Esperanza" Es falso que el Congreso haya aprobado esta ley que "beneficia a los inmigrantes sin papeles". Hemos consultado las iniciativas legislativas aprobadas por el Congreso en 2025 y no hay ninguna que se llame ‘Ley Esperanza’ ni que incluya las ayudas que se anuncian en el vídeo de TikTok. La única disposición legislativa que ha salido adelante en el Congreso en 2025 dirigida específicamente a la población migrante es el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, que incluye medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. Esta disposición legal no contempla las ayudas anunciadas en la publicación de TikTok.

El Gobierno asegura que no existe esta ayuda de 900 euros El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asegura a VerificaRTVE que "no existe la Ley Esperanza" ni esta supuesta "ayuda de 900 euros" y que "la información" que circula "es completamente falsa". También lo desmiente el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que no tiene constancia de que "exista tal ayuda" y sostienen que "tampoco está previsto impulsarla con el sentido y alcance que se indica en el vídeo". Además, Migraciones recuerda "que no existen ayudas estatales dirigidas a personas en situación administrativa irregular", como ya te hemos aclarado en VerificaRTVE. Además, Derecho Sociales apunta que "tampoco les otorgan ayudas económicas directas para su integración social a los migrantes en situación irregular". No dan el Ingreso Mínimo Vital a inmigrantes sin permiso de residencia en España, es un bulo El artículo 14.1 de la Ley de Extranjería establece que para acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social es necesario tener una residencia legal en España. Por ejemplo, para recibir una ayuda como el Ingreso Mínimo Vital es obligatorio demostrar al menos un año de residencia legal e ininterrumpida en España. En este sentido, el Ministerio de Migraciones, subraya que "el 83% de los beneficiarios de esta prestación son españoles y solo el 17% personas de nacionalidad extranjera".

Los migrantes en situación irregular tienen acceso a los servicios básicos El artículo 14.3 de la Ley de Extranjería recoge que "los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas". Se refiere a servicios básicos como alojamiento temporal o alimentos. El Ministerio de Derechos Sociales confirma que "estas ayudas también las recibe cualquier otra persona que las necesite y no depende de la procedencia de las personas". Para poder acceso al programa de Atención Humanitaria y Protección Internacional, según nos confirma el Ministerio de Migraciones, también existen ciertos requisitos como "haber llegado en situación de extrema vulnerabilidad, incluyendo a personas que huyen porque su vida está en peligro por razones políticas, religiosas o de cualquier otra índole". Las personas migrantes en situación irregular no tienen acceso a ayudas estatales Además, existen organizaciones que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad, con independencia de su situación administrativa. Una de ellas es la ONG ACCEM, que coincide con los dos ministerios a los que hemos consultado en que "no existe la ayuda de 900 euros a los migrantes en situación irregular". Desde esta organización insisten en que "solo tienen acceso a servicios básicos".