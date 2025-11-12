Inteligencia artificial para alimentar el discurso de odio contra las personas migrantes en Reino Unido
Estos días hemos detectado en redes sociales vídeos generados mediante inteligencia artificial (IA) que presentan como reales y que ubican en el Reino Unido. Estos contenidos difunden falsedades relacionadas con la población migrante y utilizan la IA para escenificar adoctrinamiento islámico en las escuelas. En VerificaRTVE desmontamos grabaciones que se han viralizado en redes en los últimos días.
Este vídeo en el que enseñan a niños "a rezar a Alá" está creado con IA
Circula en redes sociales una grabación de 15 segundos que muestra a un grupo de niños en aula junto a un mensaje que asegura que la escena se registra en una escuela británica. En el vídeo aparece una profesora que viste un hiyab y da instrucciones a sus alumnos para que se postren en el suelo y recen. "Una cámara oculta en una guardería inglesa ha grabado cómo, en lugar de bloques y juegos educativos, los niños reciben valiosas instrucciones como como realizar correctamente", leemos en el texto que acompaña las imágenes compartido más de 2.000 veces en X desde el 11 de noviembre. "Niños jóvenes y blancos están siendo adoctrinados en el islamismo", dice otra publicación en inglés compartida más de 9.000 veces en X desde el 7 de noviembre. Es falso.
Se trata de una grabación generada mediante inteligencia artificial. En VerificaRTVE hemos analizado el vídeo con la herramienta de detección de Decopy.ai y concluye que se trata de un contenido creado con esta tecnología con un 99% de confianza en la predicción. También hemos observado elementos que delatan su naturaleza alterada. Entre el segundo 9’’ y el segundo 12’’, la docente toma asiento en un espacio sobre el que previamente no había ninguna silla. Además, una de las cuentas que comparte la grabación es un perfil que suele difundir contenidos desinformativos de los que ya hemos advertido en VerificaRTVE.
Este vídeo de un militar hablando de "invasores" en Reino Unido es IA
Se ha difundido en redes sociales un vídeo de 15 segundos de un hombre con atuendo militar al que presentan increpando en la calle a un grupo de policías por ignorar delitos cometidos por "invasores" y denuncia el arresto de gente por expresar sus opiniones. "Es muy triste. Siento su dolor", leemos en un mensaje en inglés compartido más de 7.000 veces en X desde el 8 de noviembre. Es falso.
El vídeo ha sido generado a través de inteligencia artificial. Hemos analizado la grabación que circula en redes mediante la plataforma de detección de IA del proyecto IVERES y la herramienta concluye que se trata de un contenido generado mediante esta tecnología con un 87% de confianza en la predicción. También observamos incongruencias que denotan la naturaleza alterada del vídeo. Es el caso de la bandera del Reino Unido en el uniforme militar que superpone las franjas y elimina las bandas diagonales rojas características de esta insignia.
También hemos analizado el audio de la grabación con la herramienta de detección de IA del proyecto IVERES. La predicción que ofrece el modelo Loccus sobre este contenido indica que se trata de una voz sintética generada con inteligencia artificial con un 98,57% de confianza.
En VerificaRTVE ya te hemos alertado de otros contenidos falsos que se difunden para extender el discurso de odio racista. En septiembre se publicaron otras imágenes generadas con IA sobre una marcha contra la inmigración en Reino Unido.