Inteligencia artificial para alimentar el discurso de odio contra las personas migrantes en Reino Unido

Estos días hemos detectado en redes sociales vídeos generados mediante inteligencia artificial (IA) que presentan como reales y que ubican en el Reino Unido. Estos contenidos difunden falsedades relacionadas con la población migrante y utilizan la IA para escenificar adoctrinamiento islámico en las escuelas. En VerificaRTVE desmontamos grabaciones que se han viralizado en redes en los últimos días.

Este vídeo en el que enseñan a niños "a rezar a Alá" está creado con IA Circula en redes sociales una grabación de 15 segundos que muestra a un grupo de niños en aula junto a un mensaje que asegura que la escena se registra en una escuela británica. En el vídeo aparece una profesora que viste un hiyab y da instrucciones a sus alumnos para que se postren en el suelo y recen. "Una cámara oculta en una guardería inglesa ha grabado cómo, en lugar de bloques y juegos educativos, los niños reciben valiosas instrucciones como como realizar correctamente", leemos en el texto que acompaña las imágenes compartido más de 2.000 veces en X desde el 11 de noviembre. "Niños jóvenes y blancos están siendo adoctrinados en el islamismo", dice otra publicación en inglés compartida más de 9.000 veces en X desde el 7 de noviembre. Es falso. Mensajes que difunden una grabación de IA y lo presentan como una clase real en Reino Unido VerificaRTVE Se trata de una grabación generada mediante inteligencia artificial. En VerificaRTVE hemos analizado el vídeo con la herramienta de detección de Decopy.ai y concluye que se trata de un contenido creado con esta tecnología con un 99% de confianza en la predicción. También hemos observado elementos que delatan su naturaleza alterada. Entre el segundo 9’’ y el segundo 12’’, la docente toma asiento en un espacio sobre el que previamente no había ninguna silla. Además, una de las cuentas que comparte la grabación es un perfil que suele difundir contenidos desinformativos de los que ya hemos advertido en VerificaRTVE. Resultado de la herramienta de Decopy.ai VerificaRTVE