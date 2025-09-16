No es un incendio actual en una mezquita de Barcelona, es Indonesia en 2022

En redes sociales circula un vídeo en el que aparece un edificio en llamas y aseguran que se trata del incendio de una mezquita en Barcelona. Es un bulo. La grabación se corresponde con un siniestro que tuvo lugar en 2022 en Yakarta (Indonesia).

"Una mezquita más quemada en Barcelona", leemos en inglés en un mensaje de X compartido más de 3.000 veces desde el 14 de septiembre. La publicación adjunta una grabación de 22 segundos del tejado de un edificio consumido por las llamas acompañada del siguiente texto sobreimpreso: "Españoles queman la mezquita islamista Piera". El mensaje de X instiga a "quemar todas las mezquitas del mundo".

Las imágenes de una mezquita en llamas son antiguas y no se grabaron en España. A través de una búsqueda inversa encontramos el vídeo difundido en TikTok el 20 octubre de 2022 con el título "incendio en la cúpula de la mezquita del Centro Islámico de Yakarta". A partir de una búsqueda por palabras clave, hemos localizado una noticia publicada en las mismas fechas en la web del Centro Islámico de Yakarta (Indonesia) sobre "el incendio que derrumbó la cúpula de la mezquita del Centro Islámico de Yakarta". En VerificaRTVE hemos geolocalizado este edificio y en las imágenes satelitales observamos la parte superior calcinada (-6.1218757,106.9170525). En este vídeo que difunde un usuario en 2018 vemos la forma de la cúpula (0:18), coincidente con la grabación que circula en redes sociales.