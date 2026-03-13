Desarticulan en Zaragoza una organización criminal que falsificaba documentación para regularizar a migrantes

Las fuerzas de seguridad han desarticulado una organización criminal asentada principalmente en la provincia de Zaragoza que presuntamente ha facilitado documentación falsa a migrantes para regularizar su situación administrativa en España.

La operación, desarrollada por agentes de la Policía Nacional en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, ha culminado con la detención de 61 personas (56 en Zaragoza, 2 en Barcelona, 2 en Teruel y 2 en Huesca) y ha permitido desmantelar una red que habría beneficiado a más de 5.000 migrantes.

El cabecilla de esta trama, al que se le imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal y falsedad documental, es el responsable del Hostal ilegal del Parque Roma, en Zaragoza capital.

Este hostal ha sido objeto de varias intervenciones porque el responsable alejaba allí a personas vulnerables en un local que no era apto para usarse como vivienda. Les cobraba 400 euros al mes. Tras ser detenido en esta operación y tras pasar ante la autoridad judicial ingresó en prisión.

Alza significativa de las solicitudes de residencia temporal Según han informado fuentes policiales, la investigación se inició tras detectarse un incremento significativo de solicitudes de autorización de residencia temporal presentadas por ciudadanos extranjeros en situación irregular. Durante el análisis de estas peticiones, los investigadores observaron la repetida aparición de documentación, en principio, falsa. Las pesquisas confirmaron la existencia de una organización criminal de carácter internacional con base en Zaragoza y ramificaciones en Alicante, Murcia y Huesca. La red se dedicaba a captar a ciudadanos extranjeros ya asentados en España que buscaban regularizar su situación administrativa. A través de intermediarios y colaboradores, los implicados ofrecían un servicio integral de asesoramiento, gestión de trámites y la obtención de documentación fraudulenta. La estructura delictiva contaba con una amplia red de colaboradores encargados de localizar potenciales clientes entre la población migrante. A estos se les ofrecía la posibilidad de tramitar autorizaciones de residencia sin necesidad de desplazarse físicamente a los municipios donde debían realizar algunos trámites. Para ello, usaban copias de pasaportes, empadronamientos obtenidos a distancia, aperturas de cuentas bancarias y certificados médicos, entre otros documentos.

Sistema "look-a-like" Uno de los mecanismos utilizados para obtener empadronamientos fraudulentos era la falsificación de documentos de identidad o la presentación de autorizaciones supuestamente firmadas por propietarios de viviendas. También el sistema conocido como "look-a-like", que consiste en presentar a personas con parecido físico al interesado para realizar trámites administrativos en su lugar. Además, los investigadores han detectado la utilización de empresas pantalla para justificar ingresos en España o formalizar contratos de trabajo ficticios. Estos contratos permitían tramitar altas temporales en la Seguridad Social que posteriormente eran anuladas a los pocos días, con el objetivo de aportar documentación aparentemente válida en los expedientes de residencia.