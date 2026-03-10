El Gobierno aprueba el decreto que garantiza la sanidad pública universal a extranjeros sin residencia legal

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un Real Decreto fundamental para la arquitectura del sistema sanitario español. A propuesta del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Ejecutivo ha aprobado la norma que regula el procedimiento para reconocer el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos para aquellas personas extranjeras que se encuentran en España sin residencia legal.

Esta decisión supone un paso definitivo en la "consolidación efectiva del principio de universalidad del Sistema Nacional de Salud", según destaca la nota de prensa oficial del Gobierno. El objetivo primordial es que el acceso a la sanidad se ejerza en condiciones de igualdad y equidad, independientemente de la situación administrativa del ciudadano.

Un sistema más homogéneo La nueva regulación desarrolla lo previsto en la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Con este movimiento, el Gobierno busca "reforzar la seguridad jurídica, la cohesión territorial y la aplicación homogénea del derecho en todo el Estado". Hasta ahora, la disparidad de criterios entre comunidades autónomas generaba desigualdades en el acceso de las personas no registradas como residentes. El "caos" sanitario de los migrantes sin papeles: "La situación ya es dificil, como para no tener asistencia médica" SOFÍA SOLER Desde el Ejecutivo subrayan que un procedimiento común no solo garantiza la equidad, sino que permite un "mejor control de las enfermedades desde la atención primaria y un uso más eficiente de los recursos públicos". Al facilitar la entrada al sistema, se evitan complicaciones que terminen en urgencias hospitalarias, mucho más costosas y menos eficaces para el seguimiento preventivo de la salud pública.

Menos burocracia: la declaración responsable Una de las grandes novedades de este Real Decreto es la simplificación de los trámites administrativos. El reconocimiento del derecho se realizará a través de una "declaración responsable". En este documento, el solicitante manifiesta que no dispone de cobertura sanitaria por otra vía, que no puede exportar ese derecho desde su país de origen y que no hay terceros obligados al pago de su asistencia. Para asegurar que nadie quede fuera por barreras cognitivas o físicas, el Gobierno ha incluido medidas de apoyo y "formatos de lectura fácil" para que las personas con discapacidad puedan comprender y firmar esta declaración en igualdad de condiciones. Cinco inmigrantes explican los efectos de la regularización: "Cuando escuché la noticia sentí una alegría grande" Santiago Riesco Pérez

Flexibilidad en la prueba de residencia El acceso a la sanidad pública ya no dependerá exclusivamente del empadronamiento. Aunque sigue siendo el documento preferente, la norma abre el abanico a otros medios de prueba para acreditar la residencia habitual en España. Entre estos figuran los certificados de escolarización de menores, informes de servicios sociales, facturas de suministros básicos (luz, gas, agua) o incluso contratos de internet a nombre del solicitante. Además, el acceso será instantáneo. En el momento de presentar la solicitud, se entregará un documento provisional que permitirá recibir asistencia de forma inmediata mientras se resuelve el expediente. La administración tendrá un máximo de tres meses para resolver; si no hay respuesta, se aplicará el silencio administrativo positivo. ““

Protección a colectivos vulnerables El decreto pone el foco en aquellos grupos que requieren una "especial protección". Así, los menores de 18 años y las mujeres embarazadas (incluyendo parto y posparto) tendrán asegurada la asistencia integral. Un punto relevante es que se reconoce explícitamente el derecho de las mujeres extranjeras no residentes a la interrupción voluntaria del embarazo. El Gobierno aprueba el anteproyecto de la ley de universalidad para "garantizar el acceso" a la Sanidad pública RTVE.es También se otorga una protección específica a las víctimas de violencia de género, de violencias sexuales y de trata de seres humanos, así como a los solicitantes de protección internacional. Para situaciones de estancia temporal con vulnerabilidad extrema, los servicios sociales de las comunidades podrán emitir un informe específico de acreditación.

Españoles en el exterior y prestaciones La norma no solo mira hacia el interior. Se amplía la protección a los españoles de origen residentes en el exterior y a sus familiares directos durante sus desplazamientos temporales a España. Anteriormente, este derecho estaba limitado a pensionistas o trabajadores, pero ahora se extiende a todos los españoles de origen, siempre que no tengan cobertura por convenios internacionales. España supera los 49,5 millones de habitantes con más de 10 millones nacidos en el extranjero RTVE.es Finalmente, el Real Decreto introduce una mejora en la equidad económica: se equipara a quienes están exentos de pagar medicamentos con los que necesitan productos ortoprotésicos. Así, cualquier persona que por su renta no pague fármacos, tampoco tendrá que aportar dinero por recibir prótesis o productos de ortopedia del Sistema Nacional de Salud. El Gobierno advierte que, para salvaguardar el buen uso de los fondos públicos, existirán mecanismos de control. En caso de detectarse "inexactitud o falsedad" en la declaración responsable, el documento provisional se anulará y la administración podrá exigir el reintegro total del coste de las prestaciones sanitarias recibidas.