¿Desde dónde ver el eclipse? Mapa y buscador con los puntos de observación oficiales

El próximo 12 de agosto por la tarde, un eclipse total de sol sumirá en la oscuridad gran parte del norte de la península ibérica y Baleares, y el lugar elegido para observar el fenómeno será determinante para disfrutarlo. Las autoridades españolas autonómicas, provinciales y municipales han comenzado a publicitar puntos de observación idóneos, preparados para la ocasión. RTVE los ha agrupado en este mapa, y lo irá actualizando según el resto de organismos den a conocer sus elecciones.

Mapa del eclipse

El mapa superior muestra la banda de totalidad, aquellos lugares en los que el eclipse será total, además de la línea de centralidad, el lugar óptimo para la observación, ya que es donde el eclipse tendrá una mayor duración. Los puntos seleccionados por las autoridades muestran más información al seleccionarse, como los segundos que durará el eclipse, la página web donde encontrar la información oficial o una infografía de cómo se verá a lo largo de la tarde. Se diferencia en el mapa entre aquellos puntos, como miradores o lugares despejados, identificados perfectamente por las autoridades, y aquellas localidades en las que la buena visibilidad está a priori asegurada, pero de las que aún no se ha informado de un punto determinado.

Son casi 175 los puntos identificados por las autoridades hasta el momento e identificados por DatosRTVE. Soria ya ha apuntado al menos 17 lugares emblemáticos desde donde presenciar el espectáculo cósmico. Navarra, por ejemplo, ha identificado las localidades desde donde mejor se podrá seguir el fenómeno, pero aún no identifica lugares concretos. El ayuntamiento de A Coruña ha elaborado un visor con decenas de puntos en las proximidades desde donde tener un puesto privilegiado. La Junta de Castilla y León ha anunciado que próximamente diseñará una red de 200 puntos de observación recomendados. El mapa también muestra puntos como el observatorio astronómico de Yebes, en Guadalajara, desde donde lo seguirá el Gobierno español.

La cartografía también muestra el denominado mapa de sombras, una aproximación del Instituto Geográfico Nacional que muestra aquellos lugares en los que a la hora del eclipse total el sol no se verá, con lo que el organismo permite identificar fácilmente las zonas donde se desaconseja la observación debido al relieve. No se incluyen, sin embargo, las sombras proyectadas por la vegetación o las construcciones. El tiempo meteorológico que haga el 12 de agosto también determinará la visibilidad, hasta el punto de que un horizonte con muchas nubes pueda llegar a imposibilitar una buena visibilidad.

El primer eclipse de sol que se verá en la península ibérica desde hace más de un siglo llegará a su máximo hacia el final de la tarde, cerca de las ocho y media, dependiendo del lugar. Para observar el eclipse sirve cualquier lugar en el que el horizonte oeste, pero debe prestarse atención a que se encuentre despejado de obstáculos como pueden ser montes, edificios o árboles, según explica el Observatorio Astronómico Nacional.