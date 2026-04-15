El PSOE pide una condena institucional por el "grave" incidente con un diputado de Vox: "El Congreso no es un plató ni un ring"
- El PP, que planteaba cambios en la declaración, no la ha apoyado, tampoco lo han hecho Vox y UPN
- Fuentes de los socialistas ven posible la aplicación del artículo 106 que contempla la expulsión durante un mes
Los hechos protagonizados este martes en el Congreso por un diputado de Vox, el portavoz del partido en la Comisión Constitucional, José María Sánchez García, después de que este subiera a la tribuna de la Presidencia y se encarase con el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez y Gómez de Celis, que le tuvo que llamar al orden en tres ocasiones antes de expulsarle, han provocado reacciones de rechazo en la Cámara Baja.
El PSOE ha propuesto una declaración institucional de condena de los hechos, a la que ha tenido acceso RTVE, que finalmente no ha podido ser leída en el pleno, ya que tendría que contar con la unanimidad de los grupos para que se le diera lectura en el pleno de la Cámara.
La declaración de condena propuesta por el PSOE ha sido firmada por todos los socios de izquierdas -Sumar, Podemos, Compromís, ERC — y por el PNV, Junts, Coalición Canaria y EH Bildu. El PP ha planteado varios cambios que el PSOE no ha aceptado, por lo que finalmente los 'populares' no han firmado texto, que tampoco han suscrito Vox ni Unión del Pueblo Navarro (UPN).
"El Congreso no es un espectáculo; no es un plató de televisión ni un ring. Es la sede de la soberanía popular y merece respeto. Por eso, rechazamos firmemente lo sucedido y exigimos que no vuelva a repetirse. La democracia no es gritar más. Es respetar más", señala el texto planteado.
El PSOE no acepta las enmiendas planteadas por el PP
El PP por su parte ha pedido introducir una serie de enmiendas en la declaración institucional que el PSOE no ha aceptado, por lo que no le podrá dar lectura al texto planteado por el PSOE, que no ha aceptado los cambios.
Entre otros cambios, el PP planteaba añadir que el diputado de Vox, había sido llamado "asesino" por otro diputado de ERC cuando solicitó a la Presidencia de la Cámara intervenir por primera vez. Y en el momento en que el texto advierte de que lo ocurrido "no es una anécdota" proponía incluir: "Hay muchas actitudes de otros grupos parlamentarios que son igualmente condenables: gritos, insultos, gestos, etc. no siendo reprobados habitualmente por la presidencia de la Cámara".
En el párrafo en la declaración menciona que "el Congreso no es un espectáculo; no es un plató de televisión ni un ring. Es la sede de la soberanía popular y merece respeto", el PP proponía poner "NACIONAL" en lugar de "popular".
Patxi López compara los hechos a los del 23F
Por parte del PSOE, su portavoz parlamentario Patxi López, ha señalado que hechos como los que se produjeron este martes solo se han producido otra vez en la historia reciente, en el intento de golpe de Estado del 23F, por lo que considera que se trata de algo "muy grave" y cree que la Mesa de la Cámara tendrá que "adoptar decisiones".
Según plantean fuentes de los socialistas, al diputado se le podría aplicar el artículo 106 del reglamento que contempla la expulsión de un diputado durante un mes porque consideran que consideran que la aplicada de momento es laxa.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha coincidido en que hechos como estos "no tienen más que un precedente", el que se produjo en el intento de golpe de estado de 1981, cuando "se subió al estrado un sublevado para derrocar la democracia". Y ha advertido: "E mucho más que libertinaje, es ser antidemócratas, es romper las normas y es fascismo puro".
"Un sistema democrático se debilita cuando se normalizan este tipo de actuaciones de violencia política por tanto defender la democracia es que todos los partidos lo condenen con toda la firmeza", ha asegurado el ministro de Sumar, Ernest Urtasun.
Mientras por ERC, su portavoz Gabriel Rufián, ha dicho que "todo el mundo conoce" a este diputado que una vez "llamó bruja a una diputada del PSOE" y cuando el vicepresidente del Congreso intentó expulsarle "no pudo". La cuestión es que "lo ha vuelto a hacer, es un señor que suele insultar de forma cíclica, sobre todo a diputadas de izquierdas", ha señalado.
La portavoz de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha calificado como algo "lamentable, vergonzoso" los hechos protagonizados este martes por José María Sánchez García, un diputado que "casi en cada pleno increpa desde el escaño, grita, insulta y humilla, por tanto poca sorpresa".