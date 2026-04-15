En directo | Sesión de control al Gobierno: El PP acusa a Bolaños de "atacar" al poder judicial tras las críticas al juez Peinado y este le reprocha sus pactos con Vox

La decisión del juez Juan Carlos Peinado de procesar por cuatro delitos a la esposa del presidente, Pedro Sánchez, y la expulsión de un diputado de Vox del Congreso tras encararse con su vicepresidente primero marcan la sesión de control al Gobierno de este miércoles sin la presencia del presidente, Pedro Sánchez, de viaje oficial en China, ni del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Por parte del PP, su portavoz Ester Muñoz, ha acusado al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de ser "el único" de la Unión Europea que "ataca al máximo poder judicial de su país", tras las críticas al juez que ha decidido procesar a la esposa del presidente del Gobierno. El ministro ha reprochado al PP sus pactos con Vox en los gobiernos autonómicos.

La de este miércoles es la primera sesión de control desde que comenzó el juicio del caso Kitchen y el caso Koldo en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, respectivamente. Además, se celebra dos días después de que el juez Juan Carlos Peinado haya decidido procesar a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por cuatro presuntos delitos.

Sin Sánchez, ni Feijóo, tampoco estará el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, que también está de viaje oficial y su estreno con nuevo cargo en sesión de control tendrá que esperar.