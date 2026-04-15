En directo | Sesión de control al Gobierno: El PP acusa a Bolaños de "atacar" al poder judicial tras las críticas al juez Peinado y este le reprocha sus pactos con Vox
- Este miércoles debuta el ministro de Hacienda Arcadi España en la Cámara Baja
- Es la primera sesión de control desde el inicio del juicio del caso Koldo y el del caso Kitchen
La decisión del juez Juan Carlos Peinado de procesar por cuatro delitos a la esposa del presidente, Pedro Sánchez, y la expulsión de un diputado de Vox del Congreso tras encararse con su vicepresidente primero marcan la sesión de control al Gobierno de este miércoles sin la presencia del presidente, Pedro Sánchez, de viaje oficial en China, ni del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.
Por parte del PP, su portavoz Ester Muñoz, ha acusado al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de ser "el único" de la Unión Europea que "ataca al máximo poder judicial de su país", tras las críticas al juez que ha decidido procesar a la esposa del presidente del Gobierno. El ministro ha reprochado al PP sus pactos con Vox en los gobiernos autonómicos.
La de este miércoles es la primera sesión de control desde que comenzó el juicio del caso Kitchen y el caso Koldo en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, respectivamente. Además, se celebra dos días después de que el juez Juan Carlos Peinado haya decidido procesar a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por cuatro presuntos delitos.
Sin Sánchez, ni Feijóo, tampoco estará el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, que también está de viaje oficial y su estreno con nuevo cargo en sesión de control tendrá que esperar.
Primera sesión de control para el nuevo ministro de Hacienda
Sí estará presente el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, que debuta en la Cámara Baja y estrenará su nuevo escaño en el banco azul reservado al Gobierno en el hemiciclo. Al nuevo ministro le preguntarán Compromís por la infrafinanciación valenciana y Bildu por si va a recuperar el impuesto a las energéticas.
Arcadi España asumió su cargo el pasado 27 de marzo, cuando la ya exvicepresidenta y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, dejó el puesto para ser la candidata del PSOE en las elecciones de Andalucía del 17 de mayo.
Y este miércoles se someterá a la primera sesión de control, aunque no se enfrentará a la oposición, sino a Sumar, socio minoritario en el Gobierno, y a Bildu, uno de los habituales socios parlamentarios.