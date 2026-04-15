Feijóo critica la regularización "a granel" de inmigrantes con antecedentes y el Gobierno le ve un "vasallo de Vox"
- "No tiene ningún sentido que con antecedentes policiales pueda seguir conviviendo en nuestro país", ha dicho Feijóo
- La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cree que sus palabras son una "vergüenza"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a criticar la regularización "a granel" de inmigrantes impulsada por el Gobierno, incluso con "antecedentes policiales".
"No tiene ningún sentido que un inmigrante con antecedentes policiales pueda seguir conviviendo en nuestro país. Y el Gobierno ha dicho muy claramente que con informes policiales, con antecedentes policiales, se va a regularizar a ese inmigrante", ha criticado.
El 'popular' ha acusado también al Gobierno de Pedro Sánchez de "negarse" a informar sobre la cifra total de personas que se va a regularizar. "Se niegan a dar la cifra de los inmigrantes irregulares que hay. La ministra portavoz ha negado esa información a la Cámara. A este gobierno no le interesa este parlamento, es especialmente grave", ha continuado Feijóo en los pasillos del Congreso de Diputados en declaraciones a la prensa.
En opinión de Feijóo y del PP, la política migratoria del Gobierno no es "sensata ni responsable" porque la regularización tiene que hacerse de forma "individualizada".
El Gobierno le acusa de "vasallaje" a Vox
Tras las palabras de Feijóo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cargado contra el del PP y le ha acusado de ser un "vasallo de Vox". "Le pido cordura y humanidad", ha señalado Díaz, que cree que es una "vergüenza" la postura del PP.
En la misma línea, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha señalado que Feijóo se ha instalado en "el marco de desinformación y bulos de Vox" al hacer esas declaraciones. "Feijóo demuestra desconocimiento o mala fe", ha señalado Saiz. "Carecer (de antecedentes) ha sido, es y sigue siendo un requisito imprescindible para cualquier normativa en materia de extranjería", ha enfatizado la portavoz del Ejecutivo.
Saiz también ha pedido a Feijóo que deje de "embarrar" y "boicotear" la regularización. "Que deje de embarrar, que deje de intentar boicotear un proceso que comienza. Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial de Estado esta modificación del reglamento avalada por el Consejo de Estado. Porque no está boicoteando al Gobierno, el Partido Popular está boicoteando a miles de ciudadanos que esperaban esta norma", ha añadido.
Además, desde el Ejecutivo también se ha criticado el giro en política migratoria que ha dado el PP a raíz de esta cuestión, ya que en un primer momento votó a favor de la Iniciativa Legislativa Popular para tramitarla en el Congreso de los Diputados. Según Saiz, el PP ha elegido ahora "estar al lado de Vox" en vez de con "la Iglesia, las más de 700.000 firmas y las 900 entidades que están detrás de esta medida" y ha calificado de "incomprensible" el "giro" que ha dado el PP.