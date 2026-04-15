Feijóo critica la regularización "a granel" de inmigrantes con antecedentes y el Gobierno le ve un "vasallo de Vox"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a criticar la regularización "a granel" de inmigrantes impulsada por el Gobierno, incluso con "antecedentes policiales".

"No tiene ningún sentido que un inmigrante con antecedentes policiales pueda seguir conviviendo en nuestro país. Y el Gobierno ha dicho muy claramente que con informes policiales, con antecedentes policiales, se va a regularizar a ese inmigrante", ha criticado.

El 'popular' ha acusado también al Gobierno de Pedro Sánchez de "negarse" a informar sobre la cifra total de personas que se va a regularizar. "Se niegan a dar la cifra de los inmigrantes irregulares que hay. La ministra portavoz ha negado esa información a la Cámara. A este gobierno no le interesa este parlamento, es especialmente grave", ha continuado Feijóo en los pasillos del Congreso de Diputados en declaraciones a la prensa.

En opinión de Feijóo y del PP, la política migratoria del Gobierno no es "sensata ni responsable" porque la regularización tiene que hacerse de forma "individualizada".