Hora y dónde ver hoy el partido de fútbol amistoso España-Irak

La selección española masculina de fútbol disputa hoy en el estadio de Riazor (A Coruña) el primero de los dos partidos amistosos de preparación de cara al Mundial 2026. Irak será el rival de la única prueba en suelo español que disputará el equipo entrenado por Luis de la Fuente antes de poner rumbo a EEUU y México.

Tras el choque, mañana, la expedición española volará a Chattanooga (Atlanta), donde establecerá su campo base para la fase de grupos del Mundial. Antes del primer partido oficial, la Roja disputará otro amistoso de preparación, el día 8 contra Perú en Puebla (México). Tras esto, jugará los dos primeros partidos del Grupo H en Atlanta, ante Cabo Verde el día 15 y Arabia Saudí el 21, y cerrará la fase de grupos el 27 contra Uruguay en Guadalajara (México).

Contra Irak, De la Fuente no podrá contar con sus extremos de referencia. Lamine Yamal y Nico Williams siguen con sus procesos de recuperación y todavía no están al 100% para disputar un partido. A ambos se ha sumado Víctor Muñoz por unas molestias en el sóleo, por lo que se le acumulan las preocupaciones en las opciones de ataque al seleccionador.

Será un partido para hacer pruebas y terminar de perfilar tanto el bloque que usará De la Fuente en las alineaciones iniciales durante el Mundial como las diferentes opciones que puede usar en cada partido a medida que transcurran los minutos. En Riazor todavía podrá contar con los nueve jugadores de apoyo que ha convocado el seleccionador para acompañar al grupo principal de 26 convocados.

Estos días ha preocupado mucho el estado del feudo del Deportivo, que sufrió con la celebración del regreso a Primera. Los operarios del club están trabajando a contrarreloj para reparar los desperfectos en el césped y ya se han vuelto a colocar los asientos que fueron arrancados durante la fiesta de ascenso.

Además de buscar sustitutos para Lamine y Nico, otro quebradero de cabeza para De la Fuente será elegir al dueño de la portería. Unai Simón ha sido el titular en los últimos años pero Joan García cuenta con el aval de su excelente campaña con el Barça, terminando como ‘Zamora’ de la Liga y David Raya ha sido clave en el Arsenal, campeón de la Premier inglesa y subcampeón de la Champions.

Irak también disputará el Mundial Irak podría parecer un rival de lo que más asequible, pero nada más lejos de la realidad. Se ha buscado para este amistoso a un equipo de nivel similar al que se va a encontrar la selección con Cabo Verde y Arabia Saudí. Incluso, el equipo iraquí está por encima en el ránking que las dos rivales del grupo de España en el Mundial. El conjunto asiático también está clasificado para la cita mundialista y querrá hacer un papel digno, encuadrado en un grupo difícil junto a Francia, Senegal y Noruega. El australiano Graham Arnold es el encargado de dirigir a un conjunto de jugadores cuya referencia es el capitán, Aymen Hussein, sin perder de ojo a jóvenes talentosos como Zidane Iqbal y Ali Jasim.

Hora, canal y dónde ver el España-Irak El partido amistoso entre España e Irak podrá verse en directo hoy, 4 de junio, a partir de las 21 horas en La 1 y en RTVE Play. También podrá seguirse todo lo que acontezca durante el encuentro a través de RNE, así como la información de última hora durante el partido en RTVE.es.