Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play la semana del 1 al 5 de junio
- Te contamos todos los eventos deportivos que podrás ver gratis en Teledeporte y RTVE Play esta semana
Una semana más, RTVE Play trae las mejores competiciones deportivas para que puedas verlas gratis. Entre los deportes de los que podrás disfrutar del lunes 1 al viernes 5 de junio se encuentran el fútbol, el balonmano, el waterpolo y el hockey patines, entre otros.
La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming retransmitirá en directo la penúltima prueba de la selección española de fútbol antes del Mundial. Los de De la Fuente se medirán el jueves en A Coruña a Irak antes de partir hacia México. Por su parte, la selección femenina de fútbol se medirá el viernes en Mallorca a Inglaterra en su camino hacia el Mundial de 2027.
El balonmano vivirá una semana de fiesta en Alicante con la disputa de la Copa del Rey mientras se cierran las ligas de balonmano femenina y waterpolo. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!
Lunes 1 de junio
Martes 2 de junio
20:30 horas: Hockey patines. OK Liga Iberdrola. Encuentro play off de semifinales. Club Patí Vila-Sana Cooperativa D’Ivars - Generali Hoquei Club Palau. Teledeporte y RTVE play (a falta de confirmación)
21:00 horas: Waterpolo. División de Honor femenina. Play off Final 3º Partido. C.N. Sant Andreu - Assolim C.N. Mataró. Teledeporte y RTVE Play (a falta de confirmación)
Miércoles 3 de junio
19:30 horas: Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola. Play off Final 3º Partido. Super Amara Bera Bera - Rocasa Gran Canaria. Teledeporte y RTVE Play (a falta de confirmación)
Jueves 4 de junio
13:30 horas: Fútbol. Campeonato de Europa sub 17 masculino. Semifinales (Estonia). Teledeporte y RTVE Play
19:30 horas: Waterpolo. División de Honor masculina. Play Off Final 3º Partido. CN Zodiac Atlètic Barceloneta - CN Sabadell. Teledeporte y RTVE Play (a falta de confirmación)
21:00 horas: Fútbol. Amistoso España - Irak (A Coruña). La 1 y RTVE Play
Viernes 5 de junio
13:00 horas: Balonmano. Copa Del Rey. Cuartos de final. Barça - Recoletas Atlético Valladolid (Alicante). Teledeporte y RTVE Play
16:00 horas: Balonmano. Copa Del Rey. Cuartos de final. Irudek Bidasoa Irún - Bathco Torrelavega (Alicante). Teledeporte y RTVE Play
18:30 horas: Balonmano. Copa Del Rey. Cuartos de final. Viveros Herol Bm. Nava - Rebi Cuenca (Alicante). Teledeporte y RTVE Play
19:30 horas: Voleibol. Liga Europea masculina. España - Suiza (Torrejón De Ardoz). Teledeporte y RTVE Play
20:45 horas: Balonmano. Copa Del Rey. Cuartos de final. Horneo Alicante- Bada Huesca (Alicante). Teledeporte y RTVE Play
21:00 horas: Fútbol. Clasificación Campeonato del Mundo femenino. 5ª Jornada. España - Inglaterra (Mallorca)