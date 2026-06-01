Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play la semana del 1 al 5 de junio

Una semana más, RTVE Play trae las mejores competiciones deportivas para que puedas verlas gratis. Entre los deportes de los que podrás disfrutar del lunes 1 al viernes 5 de junio se encuentran el fútbol, el balonmano, el waterpolo y el hockey patines, entre otros.

La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming retransmitirá en directo la penúltima prueba de la selección española de fútbol antes del Mundial. Los de De la Fuente se medirán el jueves en A Coruña a Irak antes de partir hacia México. Por su parte, la selección femenina de fútbol se medirá el viernes en Mallorca a Inglaterra en su camino hacia el Mundial de 2027.

El balonmano vivirá una semana de fiesta en Alicante con la disputa de la Copa del Rey mientras se cierran las ligas de balonmano femenina y waterpolo. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!

Lunes 1 de junio

Martes 2 de junio 20:30 horas: Hockey patines. OK Liga Iberdrola. Encuentro play off de semifinales. Club Patí Vila-Sana Cooperativa D’Ivars - Generali Hoquei Club Palau. Teledeporte y RTVE play (a falta de confirmación) 21:00 horas: Waterpolo. División de Honor femenina. Play off Final 3º Partido. C.N. Sant Andreu - Assolim C.N. Mataró. Teledeporte y RTVE Play (a falta de confirmación)

Miércoles 3 de junio 19:30 horas: Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola. Play off Final 3º Partido. Super Amara Bera Bera - Rocasa Gran Canaria. Teledeporte y RTVE Play (a falta de confirmación)

Jueves 4 de junio 13:30 horas: Fútbol. Campeonato de Europa sub 17 masculino. Semifinales (Estonia). Teledeporte y RTVE Play 19:30 horas: Waterpolo. División de Honor masculina. Play Off Final 3º Partido. CN Zodiac Atlètic Barceloneta - CN Sabadell. Teledeporte y RTVE Play (a falta de confirmación) 21:00 horas: Fútbol. Amistoso España - Irak (A Coruña). La 1 y RTVE Play