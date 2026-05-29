Nace Teledeporte Play, los deportes en RTVE Play como nunca antes los habías visto

El deporte en RTVE Play crece y se expande. Hoy nace Teledeporte Play, un nuevo portal donde vivir todas las competiciones de RTVE de manera nunca vista hasta ahora. Con él, aumenta la oferta deportiva en nuestra plataforma OTT con nuevos canales en directo, más contenido y un diseño más actualizado, que integra la marca Teledeporte como la referencia del deporte en RTVE.

Este nuevo canal se estrena a escasos días de que arranque la Copa del Mundo FIFA 2026, el acontecimiento deportivo más importante del año y donde RTVE se volcará al máximo. Además de seguir en directo el mejor partido de cada día, los usuarios podrán disfrutar de resúmenos de los partidos ofrecidos por RTVE y de programas originales en directo alrededor del mayor evento futbolístico.

Teledeporte Play es el nuevo espacio para vivir a lo grande todo el deporte de RTVE. El nuevo portal de RTVE Play aglutina todos los eventos deportivos, con nuevos canales en directo y varias emisiones simultáneas, la programación y agenda de los próximos directos para que los usuarios no se pierdan nada y elijan qué ver cada momento y calendarios de todas las competiciones.

Mucho más contenido deportivo, los mejores programas de Teledeporte, los resúmenes y hightlights de las competiciones más destacadas y los vídeos completos de las emisiones para que los usuarios puedan ver su deporte favoritos en cualquier momento y desde cualquier lugar o dispositivo. No hay excusas para perderse ninguna retransmisión.

Lo mejor del Mundial 2026 El verano arranca con el evento deportivo del año, la Copa Mundial de la FIFA 2026. Desde el 11 de junio hasta el 19 de julio, RTVE Play ofrecerá un partido en directo cada día y detallará en una agenda qué podrán ver los usuarios en cada jornada. Además, publicará un vídeo-resumen de los partidos del Mundial para que puedan repasar lo más relevante de cada encuentro ofrecido en RTVE. Por supuesto, ofrecerá todos los partidos que dispute la selección española en la cita de EEUU, México y Canadá. España debutará en el torneo el 15 de junio contra Cabo Verde, se medirá a Arabia Saudí el 21 de junio y terminará la fase de grupos el 27 de junio ante Uruguay. Los 26 jugadores elegidos por el seleccionador, Luis de la Fuente, intentarán llegar lo más lejos posible y alcanzar el objetivo máximo, que es levantar por segunda vez en la historia la Copa del Mundo. RTVE Play también se vuelca con una programación especial y su canal EN PLAY contará con varios programas originales en directo con previos, programas comentando los partidos y posts que ayuden a amplificar y a entender mejor todo lo que ocurra en el Mundial.

Mucho más deporte Pero este no es el único gran evento deportivo del verano, ni mucho menos. El nuevo portal Teledeporte Play se volcará con el Tour de Francia masculino del 4 al 26 de julio, el Tour de Francia femenino del 1 al 9 de agosto, el Europeo de Atletismo del 10 al 16 de agosto, el Mundial de Gimnasia Rítmica del 12 al 16 de agosto, la Vuelta a España del 22 de agosto al 13 de septiembre, el Mundial Femenino del Baloncesto del 4 al 13 de septiembre o los Mundiales de Ciclismo del 20 al 27 de septiembre y mucho más. Los usuarios encontrarán dentro de Teledeporte Play portadas especiales de los eventos más destacados y de diferentes deportes para que puedan buscar todo el contenido de su deporte favorito.

Las chapas del Mundial RTVE desplegará también propuestas innovadoras impulsadas por el Laboratorio de Innovación, como Las chapas del Mundial, una experiencia interactiva y gamificada inspirada en los clásicos pronosticadores de resultados deportivos. Los usuarios podrán elegir qué selecciones se enfrentan y dejar que las chapas decidan quién se alzará con la victoria en cada partido, aportando un componente lúdico y participativo al Mundial más largo de la historia.