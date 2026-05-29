Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play el fin de semana del 30 al 31 de mayo

Este fin de semana, podrás volver a disfrutar en directo y de forma gratuita del mejor deporte en RTVE. Fútbol, natación, gimnasia rítmica, hockey hierba, fútbol sala o waterpolo, entre otros deportes, tendrán su hueco en Teledeporte y RTVE Play este 30 y 31 de mayo.
Los amantes del fútbol podrán calentar motores para el Mundial disfrutando de la final de la Champions League, que enfrentará a París Saint-Germain y Arsenal a partir de las 18.00 horas del sábado 30 de mayo y que podrás ver también en La1. Duelo de entrenadores españoles por hacerse con el entorchado continental. Para los de Luis Enrique podría ser su segunda copa consecutiva; la escuadra de Mikel Arteta confía en lograr su primer gran título europeo. Otra gran cita de este fin de semana tendrá lugar en Pontevedra, donde se está disputando durante esta semana la Copa del Mundo de natación artística. La competición concluirá este próximo fin de semana con pruebas libres y técnicas y la rutina acrobática.
La programación deportiva de este fin de semana incluye igualmente la emisión del Europeo de gimnasia rítmica, que se está disputando en Varna (Bulgaria), y la Final Four masculina y femenina de hockey hierba. En voleibol playa, este domingo, Marbella acogerá las finales de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina y, en atletismo, Madrid celebrará la V edición del Gran Premio Internacional Madrid Marcha. La Liga F también toca a su fin con su última jornada, tras el anuncio por parte de Alexia Putellas de su marcha del FC Barcelona. A partir de las 16.00 del domingo, el conjunto culé se enfrentará al Madrid CFF.
¡Consulta nuestra agenda para no perderte ningún evento!
Programación deportiva en Teledeporte y RTVE Play
Sábado 30 de mayo
9:00 horas. Gimnasia Rítmica. Campeonato de Europa. Finales individuales. Varna (Bulgaria). Teledeporte y RTVE Play.
10:00 horas. Hockey Hierba. Liga masculina. Final Four. 1º semifinal. Club de Campo Villa de Madrid – Atletic Terrassa Hockey. Madrid. Teledeporte y RTVE Play.
10:00 horas. Tenis en silla de rueda. Tram Barcelona Open. Final femenina. Barcelona. Teledeporte y RTVE Play.
10.00 horas.Natación Artística. Copa del Mundo. Dúo libre femenino. Pontevedra. Teledeporte y RTVE Play.
11:00 horas. Fútbol Sala. Primera División femenina. 30º Jornada. Futsi Atlético Navalcarnero-Melilla CD Torreblanca. Teledeporte y RTVE Play.
11:00 horas. Triatlón. World Triatlón Championship Series. Elite femenino. Alghero (Italia). Teledeporte y RTVE Play.
12:00 horas. Waterpolo. División de Honor masculina. Play off final. CN Sabadell – CN Atlético Barceloneta. Sabadell (Barcelona). Teledeporte y RTVE Play.
12:00 horas. Tenis en silla de ruedas. Tram Barcelona Open. Final masculina. Barcelona. Teledeporte y RTVE Play.
12:15 horas. Hockey Hierba. Liga masculina. Final Four. 2º semifinal. RC Polo – Sanse Complutense. Madrid. Teledeporte y RTVE Play.
13:00 horas. Hockey Patines. Liga Iberdrola. Play Off 1/2. Generali HC Palau – CP Vila-Sana Coop D’Ivar. Barcelona. Teledeporte y RTVE Play.
14:00 horas. Gimnasia Rítmica. Campeonato de Europa. Competición conjuntos. Varna (Bulgaria). Teledeporte y RTVE Play.
14:00 horas. Triatlón. World Triatlón Championship Series. Elite masculino. Alghero (Italia). Teledeporte y RTVE Play.
14:30 horas. Hockey Hierba. Liga Iberdrola. Final Four. 1º semifinal. Club de Campo Villa de Madrid – Club Egara. Madrid. Teledeporte y RTVE Play.
16:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Superliga BSR España. Final Four. 1º semifinal. BSR Amiab Albacete – Amivel Reyes Gutierrez. Guadalajara. Teledeporte y RTVE Play.
16:45 horas. Hockey Hierba. Liga Iberdrola. Final Four. 2º semifinal. Sanse Complutense – Atlètic Terrasa Hockey Club. Madrid. Teledeporte y RTVE Play.
17:00 horas. Natación Artística. Copa del Mundo. Libre equipos. Pontevedra. Teledeporte y RTVE Play.
18:00 horas. Fútbol. UEFA Champions League. Final. París Saint-Germain – Arsenal FC. Budapest (Hungría). La1, Teledeporte y RTVE Play.
18:45 horas. Natación Artística. Copa del Mundo. Solo técnica femenina. Pontevedra. Teledeporte y RTVE Play.
19:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Superliga BSR España. Final Four. 2º semifinal. CD Ilunion – BBK Bidaeiak Bilbao. Guadalajara. Teledeporte y RTVE Play.
19:30 horas. Waterpolo. División de Honor femenina. Play off final. CN Mataró – CN Sant Andreu. Mataró (Barcelona). Teledeporte y RTVE Play.
Domingo 31 de mayo
10:00 horas. Natación Artística. Copa del Mundo. Dúos técnica femenino. Pontevedra. Teledeporte y RTVE Play.
11:00 horas. Atletismo. Madrid Marcha 2026. Madrid. Teledeporte y RTVE Play.
11:00 horas. Remo. Copa del Mundo. Finales A. Sevilla. Teledeporte y RTVE Play.
11:00 horas. Gimnasia Rítmica. Campeonato de Europa. Finales aparatos individuales. Varna (Bulgaria). Teledeporte y RTVE Play.
11:30 horas. Hockey Hierba. Liga masculina. Final Four. Final. Madrid. Teledeporte y RTVE Play.
12:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Superliga BSR España. Final Four. Final. Guadalajara. Teledeporte y RTVE Play.
13:30 horas. Fútbol. Campeonato de Europa Sub 17 masculino. España-Croacia. Estonia. Teledeporte y RTVE Play.
13:30 horas. Natación Artística. Copa del Mundo. Dúo libre mixto. Pontevedra. Teledeporte y RTVE Play.
14:00 horas. Hockey Hierba. Liga Iberdrola. Final Four. Final. Madrid. Teledeporte y RTVE Play.
15:00 horas. Gimnasia Rítmica. Campeonato de Europa. Finales aparatos conjuntos. Varna (Bulgaria). Teledeporte y RTVE Play.
16:00 horas. Fútbol. Liga Femenina Moeve. 30º Jornada. Athletic Club – Alhama CF Elpozo. Bilbao. Teledeporte y RTVE Play.
16:00 horas. Fútbol. Liga Femenina Moeve. 30º Jornada. Madrid CFF – FC Barcelona. Madrid. Teledeporte y RTVE Play.
17:30 horas. Natación Artística. Copa del Mundo. Rutina acrobática. Pontevedra. Teledeporte y RTVE Play.
19:30 horas. Voleibol Playa. Copa de la Reina. Final. Marbella. Teledeporte y RTVE Play.
19:45 horas. Balonmano. Liga Femenina Guerreras Iberdrola. Play off. Rocasa Gran Canaria – Super Amara Bera Bera. Gran Canaria. Teledeporte y RTVE Play.
20:30 horas. Voleibol Playa. Copa del Rey. Final. Marbella. Teledeporte y RTVE Play.