Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play el fin de semana del 30 al 31 de mayo

Este fin de semana, podrás volver a disfrutar en directo y de forma gratuita del mejor deporte en RTVE. Fútbol, natación, gimnasia rítmica, hockey hierba, fútbol sala o waterpolo, entre otros deportes, tendrán su hueco en Teledeporte y RTVE Play este 30 y 31 de mayo.

Los amantes del fútbol podrán calentar motores para el Mundial disfrutando de la final de la Champions League, que enfrentará a París Saint-Germain y Arsenal a partir de las 18.00 horas del sábado 30 de mayo y que podrás ver también en La1. Duelo de entrenadores españoles por hacerse con el entorchado continental. Para los de Luis Enrique podría ser su segunda copa consecutiva; la escuadra de Mikel Arteta confía en lograr su primer gran título europeo. Otra gran cita de este fin de semana tendrá lugar en Pontevedra, donde se está disputando durante esta semana la Copa del Mundo de natación artística. La competición concluirá este próximo fin de semana con pruebas libres y técnicas y la rutina acrobática.

La programación deportiva de este fin de semana incluye igualmente la emisión del Europeo de gimnasia rítmica, que se está disputando en Varna (Bulgaria), y la Final Four masculina y femenina de hockey hierba. En voleibol playa, este domingo, Marbella acogerá las finales de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina y, en atletismo, Madrid celebrará la V edición del Gran Premio Internacional Madrid Marcha. La Liga F también toca a su fin con su última jornada, tras el anuncio por parte de Alexia Putellas de su marcha del FC Barcelona. A partir de las 16.00 del domingo, el conjunto culé se enfrentará al Madrid CFF.

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