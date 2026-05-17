Impactante y 'redondo': mira el nuevo ejercicio del equipo español de natación artística con música de Rosalía

El equipo español de natación artística eleva su apuesta esta temporada con un ejercicio acrobático impresionante al ritmo de la canción Berghain de Rosalía que puedes ver en primicia en esta página de RTVE.es o en RTVE Play.

Después de nueve meses sin competir, la espera ha merecido la pena después de ver la actuación del conjunto de Andrea Fuentes. Se trata de una rutina sorprendente en muchos aspectos, con figuras impactantes al ritmo de la música orquestal del tema de Rosalía (en colaboración con Björk e Yves Tumor). Además, llaman la atención algunos movimientos más redondos de lo que es habitual en este deporte, según destaca la comentarista de RTVE Julia Luna.

España estrenará oficialmente esta rutina dentro de justo dos semanas en la Copa del Mundo de Natación Artística de Pontevedra 2026, que se va a celebrar del 29 al 31 de mayo. También la solista del equipo Iris Tió presentará un nuevo ejercicio con otra música de Rosalía, otra más al ritmo de esta cantante por parte de esta nadadora. Y es que Rosalía es una de las artistas favoritas de estas otras artistas.

La cuarta etapa de esta competición supondrá el regreso del equipo absoluto después del gran éxito que obtuvo el año pasado en Singapur, en el debut en una gran cita como seleccionadora española de Andrea Fuentes. Y su energía se ha transmitido también en la comunicación del equipo de sincro con iniciativas como este videoclip grabado en el CAR de Sant Cugat (Barcelona), donde entrenan habitualmente.