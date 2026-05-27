Hora y dónde ver gratis la Copa del Mundo de natación artística, con el estreno del ejercicio español al ritmo de Rosalía
- Consulta los horarios y dónde ver las pruebas del equipo español de natación artística en la Copa del Mundo de Pontevedra
El equipo español de natación artística vuelve a la competición nueve meses después del Mundial de Singapur 2025 donde asombró al planeta y cerró una brillante participación con 3 oros, 2 platas y 4 bronces. El conjunto capitaneado por Andrea Fuentes ha estado durante este tiempo inmerso en la preparación de su nuevos ejercicios, algunos de los cuales estrenarán en la prueba de la Copa del Mundo que se disputará del 29 al 31 de mayo en Pontevedra.
Entre los nuevos ejercicios que va a presentar el equipo español destaca un impresionante ejercicio acrobático al ritmo de la canción Berghain de Rosalía que estrenó en primicia RTVE Play hace unas semanas. La rutina es sorprendente, muestra figuras impactantes y movimientos nunca antes vistos en la natación artística al ritmo de la música orquestal del tema de Rosalía (en colaboración con Björk e Yves Tumor) integrado en su último disco Lux.
La propia Andrea Fuentes exponía a RTVE el orgullo que sentía por este ejercicio, que calificó como "el ejercicio de mayor dificultad de la historia", y cómo concibió la idea de la nueva coreografía al ritmo de la cantante española.
En Pontevedra también presentará su nuevo ejercicio la solista del equipo Iris Tió con otra música de Rosalía. El equipo que se presentará en la prueba que se disputará en el Complexo Deportivo Rías do Sur lo completan Jordi Cáceres, Dennis González, Eneko Sánchez, Naia Álvarez, Cristina Arámbula, Rocío Calle, Txell Ferré, Marina G. Polo, Mireia Hernández Luna, Aurora Lázaro, Lilou Lluis, Carla Lorenzo, Paula Marcípar, Alisa Ozhogina, Paula Ramírez, Sara Saldaña y Daniela Suárez.
Prueba de cara al Europeo
La cita en Pontevedra, la cuarta prueba que se disputa de la Copa del Mundo, servirá como trampolín de cara al Europeo de natación que se disputa en el mes de agosto en París, principal campeonato que se disputa este año. Pero también supone una primera toma de contacto con la vista puesta en el objetivo a medio plazo de los Juegos de Los Ángeles 2028.
En la cita europea, España se volverá a enfrentar a Rusia, la histórica potencia en la especialidad, que se ha sido reintegrada de forma plena por la Federación Internacional de deportes acuáticos tras la invasión rusa de Ucrania. En la tercera prueba de la Copa del Mundo disputada en Xian (China) ya ha demostrado que regresa a su nivel de antaño.
Por tanto, en Pontevedra se podrá disfrutar de los mejores equipos de sincronizada del mundo y será un escenario idóneo para deleitarse con los nuevos y espectaculares ejercicios que España tiene previsto mostrar al gran público.
Hora, canal y dónde ver las pruebas de la Copa del Mundo
Viernes 29 de mayo
10:00 horas: Natación artística. Copa del Mundo. Solo libre femenino (Pontevedra). Teledeporte y RTVE Play
14:30 horas: Natación artística. Copa del Mundo. Duo técnica mixto (Pontevedra). Teledeporte y RTVE Play
17:30 horas: Natación artística. Copa del Mundo. Técnica equipos (Pontevedra). Teledeporte y RTVE Play
19:30 horas: Natación artística. Copa del Mundo. Solo técnica masculino (Pontevedra). Teledeporte y RTVE Play
Sábado 30 de mayo
10:00 horas: Natación artística. Copa del Mundo. Dúo libre femenino (Pontevedra). Teledeporte y RTVE Play
13:00 horas: Natación artística. Copa del Mundo. Solo libre masculino (Pontevedra). Teledeporte y RTVE Play
17:00 horas: Natación artística. Copa del Mundo. Equipo libre (Pontevedra). Teledeporte y RTVE Play
18:45 horas: Natación artística. Copa del Mundo. Solo técnico femenino (Pontevedra). Teledeporte y RTVE Play
Domingo 31 de mayo
10:00 horas: Natación artística. Copa del Mundo. Dúo técnico femenino (Pontevedra). Teledeporte y RTVE Play
13:30 horas: Natación artística. Copa del Mundo. Dúo mixto libre (Pontevedra). Teledeporte y RTVE Play
17:30 horas: Natación artística. Copa del Mundo. Equipo acrobático (Pontevedra). Teledeporte y RTVE Play