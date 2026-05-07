Luis Enrique vs Mikel Arteta, primer duelo español de 'arquitectos' en la gran final de la Champions League

El París Saint-Germain y el Arsenal se medirán el 30 de mayo en la gran final de la Champions League con el Puskas Arena de Budapest como el testigo que verá levantar la copa más ansiada del fútbol europeo a uno de los dos clubes. Será un duelo entre el actual campeón, el equipo parisino, y los aspirantes de Londres.

Ambos no tienen nada que ver sobre el terreno de juego; mientras el PSG apuesta por ser un equipo de presión alta y ofensivo, al que le gusta dominar al rival a base de calidad y buen hacer, el Arsenal ha evolucionado a un plantel que basa su éxito en su solidez defensiva, lejos de aquel fútbol más vistoso que mostró la campaña pasada, pero, entonces, ¿qué tienen en común?

La respuesta se encuentra en los banquillos; tanto franceses como ingleses están dirigidos por dos 'arquitectos' españoles: Luis Enrique y Mikel Arteta, dos estadistas del fútbol hechos a sí mismos. Será la primera vez que en una final de la Champions League coincidan dos técnicos con nacionalidad española.

Nunca antes se había dado un hecho así, aunque sí que existen hasta cuatro precedentes previos de otras nacionalidades. Ingleses, italianos y alemanes pueden presumir de haber tenido dos técnicos enfrentados en finales de la Copa de Europa.

Para encontrar el primer precedente, hay que remontarse a hace 47 años, concretamente a la final de 1979, cuando el Nottingham Forest se enfrentó al Malmö noruego en el estadio Olímpico de Múnich. Al conjunto inglés lo dirigía Brian Clough y al nórdico Bob Houghton; por primera vez en la historia, dos entrenadores del mismo país se veían las caras en una final de la Copa de Europa. Aquel partido lo acabó ganando por la mínima el Nottingham Forest, que levantó la primera de las dos 'orejonas' que posee.

La gran final de 2003 entre dos maestros italianos Aquel hito histórico de los inventores del fútbol no se volvería a repetir hasta la entrada del siglo XXI, cuando dos históricos del fútbol italiano se midiesen de tú a tú por levantar la Champions. Carlo Ancelotti y Marcello Lippi se sentaban en el banquillo del Milan y de la Juventus, respectivamente. Y ese fue un doble hito, dos entrenadores italianos que dirigían también a clubes de Italia, algo inédito hasta ese momento. Tres años antes, en la temporada 99/00, el Real Madrid y el Valencia protagonizaron el primer duelo en una final de la Copa de Europa entre clubes que compartían nacionalidad. Aquel partido, con Ancelotti en el banquillo del Milan y Lippi en el de la Juve, terminó con la victoria de los 'rossoneros' en la tanda de penalti, en la que fue la primera 'orejona' del ahora seleccionador de Brasil como entrenador bajo el techo de 'Old Trafford'. El hecho de que dos entrenadores de la misma nacionalidad coincidan en una final de Liga de Campeones no se da todos los días. Hubo que esperar otra década para ver cómo dos técnicos alemanes se unían a este selecto club.

Los alemanes, los que más repiten En 2013, un veterano como Jupp Heynckes y un prometedor Jürgen Klopp se veían las caras en una final que también se marcó como una fecha histórica en el fútbol alemán porque, por primera vez, dos clubes del país se enfrentaban por levantar la Copa de Europa, el Bayern de Múnich y el Borussia de Dortmund. Aquel 25 de mayo la suerte cayó del lado de los muniqueses, en la que fue su quinta 'orejona'. El último precedente ocurrió en la final de 2020, en la de la pandemia, lo que obligó a cambiar la fecha y el escenario de la misma. De tener que jugarse en Estambul el 30 de mayo a disputarse en Lisboa un 23 de agosto. Otra vez, dos entrenadores alemanes repetían en los banquillos, pero esta vez en clubes de distinto país. Thomas Tuchel dirigía a un PSG que por fin llegaba a su primera final de la Copa de Europa y Hansi Flick estaba en el banco del Bayern. Fue el actual entrenador del Barça el que conquistó la que sería la sexta Copa de Europa de los bávaros, la última hasta la fecha. Ahora, por fin, dos españoles se unen a esta exclusiva lista de 'arquitectos' que se han visto de tú a tú en una final de la Champions League. Luis Enrique, que ya ganó con el PSG la Copa de Europa, la primera del club parisino y su segunda como entrenador, y Mikel Arteta, que busca levantar la primera y hacer historia con un Arsenal que solo ha disputado una final en su historia, la que perdió ante el Barcelona en 2006.