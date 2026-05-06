Serrat, sobre los jóvenes: “El individualismo los deja a merced de la explotación”

"Vivimos en una sociedad en la que los chicos no quieren crecer y los adultos no quieren hacerse viejos", ha sostenido Joan Manuel Serrat en la entrevista con José Luis Sastre que abre la edición de esta semana de El juicio de La 2, donde se debate si los jóvenes viven peor que antes. "Esta generación tiene que entender que la cultura del individualismo no la va a llevar a ninguna parte, sino a estar a merced de la explotación. Deben instruirse, deben organizarse", ha sentenciado el cantautor.

La opinión de Serrat, conocido como "el noi del Poble-sec", ante el presente y futuro de los jóvenes, no fue suficiente para convencer a un jurado popular que cerró el debate dividido. Siete de los nueve ciudadanos anónimos dijeron no a la cuestión planteada, aunque dos de ellos creyeron que los jóvenes sí viven peor a día de hoy en nuestro país.

La “generación de cristal” La letrada Montserrat Nebrera acuñó hace años la etiqueta "generación de cristal" para aludir a la fragilidad de los jóvenes que toleran mal la frustración. Esta es una de las ideas más recurrentes del programa, sostenida por la psicóloga Rocío Ramos-Paúl: "No son capaces de tolerar la frustración y no son capaces de salir de la zona de confort". Ramos-Paúl apunta a la baja natalidad y a la mala gestión emocional como causas principales. "Son menos y se han convertido en un 'trofeo' que hay que sobreproteger", ha apuntado. 06.42 min El juicio - Rocío Ramos-Paúl y el error de criar a niños trofeo “Seremos la generación de platino… la de cristal será otra. Nosotros hemos aguantado viento y marea.“ Para los integrantes del podcast La Pija y la Quinqui, Carlos Peguer y Mariang Maturana, esa generación no existe: "Seremos la generación de platino… la de cristal será otra. Nosotros hemos aguantado viento y marea", añaden. Por su parte, Andrea Henry, presidenta del Consejo de la Juventud, pone cifras al debate: solo un 12-13% de los menores de 30 años ha conseguido independizarse. Henry insiste en que el salario medio es de 1.170 euros y tres de cada diez jóvenes están en riesgo de pobreza. 05.28 min El juicio - La Pija y la Quinqui: Adicción al móvil y privilegio