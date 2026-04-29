Mónica García, en 'El juicio' presentado por José Luis Sastre: "Hay ideologías que no confían en la sanidad pública"

"Hay ideologías que no confían en la sanidad pública; creen que es una parte del modelo a repartir para obtener beneficios económicos". Así de tajante se ha mostrado la ministra de Sanidad, Mónica García, al ser interrogada en El juicio, el nuevo programa de José Luis Sastre. Es su respuesta ante la pregunta del programa: ¿Hay que invertir más en sanidad o hay que hacer un gasto más eficiente? La respuesta del jurado ha sido unánime. Los nueve ciudadanos anónimos se han decantado por destinar más fondos al Sistema Nacional de Salud.

Por primera vez desde que hay registros, más de la mitad de los españoles están descontentos con la sanidad pública. Unas 800.000 personas están pendientes de ser intervenidas. Como consecuencia, una de cada tres personas tienen un seguro médico privado. Este miércoles, la sanidad pública se ha sentado en el banquillo de los acusados en la primera entrega de El juicio.

Con ánimo de lucro Según la ministra, tras la crisis de la sanidad pública también hay una decisión política. Ha denunciado la "privatización" de hospitales que aplican algunas comunidades autónomas: "En los últimos años hemos visto un trasvase de fondos públicos a la sanidad privada. Estas empresas privadas vienen a hacer negocio, colisiona con la protección de la salud".. La ministra ha puesto de ejemplo el caso del Hospital de Torrejón, un centro público gestionado por la empresa Ribera Salud cuyo CEO pidió dividir los pacientes entre rentables y no rentables. Este caso lo ha expuesto el periodista de El País Fernando Peinado. La abogada Montserrat Nebrera también le ha encuestado sobre sus pesquisas periodísticas que ponen en evidencia los problemas de burocracia que existen en la sanidad pública, entre otras con la maquinaria cedida por grandes donantes como Amancio Ortega. 12.38 min El juicio - La ministra Mónica García defiende la sanidad pública

Más eficiencia Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid y una de las impulsoras de la colaboración público-privada, ha defendido que las empresas privadas son más eficaces gestionando la sanidad pública, y que además garantizan la libertad de elección del paciente. Ha presumido de haber abierto 32 hospitales durante su gestión. "Tenemos que procurar dar el mejor servicio al menor precio. Y eso es lo que creo que hace muchas veces la gestión privada", ha explicado. Esperanza Aguirre y la letrada Ana Pardo de Vera se han enredado en un debate sobre el negocio especulativo con los derechos fundamentales. 09.11 min El juicio - Esperanza Aguirre defiende su gestión de la sanidad pública También se ha sentado en el estrado de El juicio el escritor Martín Caparrós, diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Ha recordado como que le revocaron el seguro médico y le confesaron que estas empresas quieren clientes que no estén enfermos. "No debe hacer falta un Lamborghini para que te traten unas amígdalas", ha expuesto. Isidre Esteve, expiloto de rallies tras una grave lesión medular, ha alabado la colaboración público-privada poniendo de ejemplo las innovaciones que su fundación está llevando a cabo con pacientes de la sanidad pública. "Sería genial que el Estado llegara a todo, pero no ocurre", ha expuesto. 12.45 min El juicio - Martín Caparrós: sanidad pública y su lucha contra la ELA

El estrés de los médicos En el programa también han intervenido médicos y enfermeros de la sanidad pública. Un grupo de profesionales de la Atención Primaria han compartido el burn out, el clima de estrés o incluso violencia en el que trabajan por la falta de medios. "La gente en los pasillos es nuestro día a día. Se ha normalizado ya no nos alarmamos cuando lo vemos", han denunciado también sanitarios en urgencias hospitalarias. "No tenemos estructuras para una población que envejece". “Nos enfrentamos a un invierno demográfico“ Interrogado por Nebrera, el economista Oriol de Marcos ha propuesto instaurar el copago o una corresponsabilidad en el pago por parte de pacientes, especialmente aquellos que tienen hábitos no saludables. "Nos enfrentamos a un invierno demográfico", ha advertido desde el estrado.