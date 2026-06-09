Agenda de actos del papa León XIV en Barcelona hoy 10 de junio: horarios, calles cortadas y alternativas de tráfico

Hoy miércoles 10 de junio es el segundo día del papa León XIV en Barcelona. El pontífice comenzará su jornada con la visita al centro penitenciario Brians 1, donde compartirá un tiempo de encuentro con los internos. A continuación, el mandatario de la Iglesia católica celebrará una oración del Santo Rosario en la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat, seguida de una comida con la comunidad benedictina del monasterio.

Ya por la tarde, León XIV tendrá un encuentro con las realidades de caridad y asistencia diocesanas en la iglesia de San Agustí. La jornada concluirá con la celebración de la santa misa en la Basílica de la Sagrada Familia con motivo del centenario de la muerte de Antonio Gaudí. Este acto incluirá la inauguración de la torre de Jesucristo.

Agenda y horario de actos del papa hoy en Barcelona 10.50 horas: visita al centro penitenciario Brians 1 para compartir con los internos.

12.00 horas: oración del Santo Rosario en la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat.

13.00 horas: comida con la comunidad benedictina de Montserrat.

16.30 horas: encuentro con las realidades de caridad y asistencia diocesanas en la iglesia de San Agustí.

19.30 horas: santa misa en la Basílica de la Sagrada Familia e inauguración de la torre de Jesucristo.

Calles cortadas y alternativas de tráfico Barcelona afronta la segunda jornada del macrodispositivo de seguridad y movilidad que mantiene movilizados a 500 agentes de la Guardia Urbana hasta el jueves 11 de junio. Aunque el Ayuntamiento ha reforzado de forma excepcional el metro y el autobús, las restricciones al vehículo privado son severas. La situación para hoy miércoles 10 de junio es la siguiente: L'Eixample, el punto crítico : durante todo el día hasta la madrugada del jueves habrá un amplio perímetro de seguridad que corta el tráfico y prohíbe estacionar en el entorno de la Sagrada Familia. Esto afecta a grandes ejes como la avenida Diagonal y las calles Rosselló, Mallorca y Provença.

: durante todo el día hasta la madrugada del jueves habrá un amplio perímetro de seguridad que corta el tráfico y prohíbe estacionar en el entorno de la Sagrada Familia. Esto afecta a grandes ejes como la avenida Diagonal y las calles Rosselló, Mallorca y Provença. Ciutat Vella : continúan los cortes de circulación y restricciones de aparcamiento en los entornos de la Catedral y en el barrio del Raval, especialmente alrededor de la plaza de la Gardunya.

: continúan los cortes de circulación y restricciones de aparcamiento en los entornos de la Catedral y en el barrio del Raval, especialmente alrededor de la plaza de la Gardunya. Montjuïc: se mantiene el blindaje total de la montaña que comenzó el martes, limitando el acceso al estadio Olímpico solo a vehículos acreditados. Debido a la intensidad del despliegue en estos tres distritos clave, las autoridades insisten en la recomendación de priorizar el transporte público y el teletrabajo. El dispositivo comenzará a desactivarse de forma progresiva el jueves 11 de junio. ““