El papa geopolítico: un puente entre el primer mundo anglosajón y el sur global

Algunos medios de comunicación han bautizado a León XIV como el papa geopolítico por el tono comprometido con la paz mundial presente en sus palabras desde el principio de su pontificado. “Una iglesia unida que se convierta en fermento de paz para un mundo reconciliado” dijo en su misa inaugural.

José Ángel Agejas, director del Instituto Internacional de Teología a Distancia y Catedrático de Ética de las relaciones internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria asegura que “en esa preocupación está la situación internacional: la demolición del multilateralismo, que es una cosa que él ha denunciado claramente y la preocupación por mantener la paz como principal escudo de la dignidad humana”.

La influencia agustina en el ámbito internacional Como buen agustino, dice Agejas, León XIV tiene muy presente “La ciudad de Dios”, la obra magna de San Agustín, y señala tres peligros en las relaciones internacionales que estaban presentes en aquella obra y que él ve hoy. El primero de ellos es una lectura errónea de la historia hecha desde las ideologías y no desde los hechos; el segundo un aumento del nacionalismo y el tercero, los excesos de ciertos liderazgos políticos personalistas. El pontífice se ha convertido ya en una de las voces morales más visibles de Occidente por su oposición al nacionalismo y a las guerras. Su pasado como misionero en Perú le hace especialmente sensible con las causas sociales y con las minorías. Al tener nacionalidad peruana, a este papa se le considera una especie de puente entre el primer mundo anglosajón y el sur global donde también ha mostrado su oposición a las dictaduras de Venezuela y Nicaragua. El exsecretario general de los agustinos sobre León XIV: "Roberto es un hombre muy sencillo, muy normal y muy natural" Santiago Riesco Pérez

Su conflicto con Trump por “la locura de la guerra” Desde siempre se ha mostrado en contra de las políticas antimigratorias de la nueva ultraderecha internacional, especialmente de Donald Trump. El inquilino de la Casa Blanca recibió su nombramiento con buenas palabras e incluso llegó a decir que era “un gran honor” que un estadounidense ocupara la Silla de San Pedro. A pesar de ello, pronto comenzaron las desavenencias entre ambos después de que el pontífice criticara sin ambages las intervenciones militares de Trump y del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Irán y en el Líbano y también de Rusia en Ucrania. Cuando Trump amenazó a Teherán con destruir por completo su civilización, el papa dijo que eso era inaceptable, lo que desató las iras del magnate norteamericano. Aquello desencadenó un conflicto nunca visto entre un papa y un presidente de los Estados Unidos de América, dos de los hombres más influyentes del planeta. A través de su red social, Trump afirmó que León XIV era un líder “débil y pésimo en política exterior”, pero eso no amedrentó al pontífice. “No tengo miedo ni de la administración Trump ni de proclamar en voz alta el mensaje del evangelio” respondió el pontífice, que aseguró que seguiría haciéndolo y hablando contra “la locura de la guerra”. “El papa quiso dejar claro que él se debe a la verdad de Cristo y por tanto a la verdad del hombre y que no hay ningún interés nacionalista que le pueda imponer un discurso” explica Agejas. Trump dice que León XIV es "terrible en política exterior" tras criticar la guerra y el papa defiende su "obligación moral" RTVE.es