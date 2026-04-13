Trump carga contra el papa León XIV tras sus críticas a los conflictos en Irán y Venezuela: "Es terrible en política exterior"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha arremetido contra el papa León XIV y ha sostenido que es "terrible en política exterior", aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela. El mandatario republicano le ha instado a "dejar de complacer a la izquierda radical".

"El papa León es débil con el crimen y terrible en política exterior", ha escrito el presidente en su red Truth Social, en un largo mensaje en el que le insta a "concentrarse en ser un gran papa, no un político", porque "está perjudicando a la Iglesia católica".

"No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa que considere terrible que Estados Unidos haya atacado a Venezuela (...). Y no quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos cuando estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido", ha declarado.