Trump carga contra el papa León XIV tras sus críticas a los conflictos en Irán y Venezuela: "Es terrible en política exterior"
- El mandatario republicano le ha instado a "dejar de complacer a la izquierda radical"
- El presidente ha sugerido que León XIV fue elegido papa "porque era estadounidense"
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha arremetido contra el papa León XIV y ha sostenido que es "terrible en política exterior", aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela. El mandatario republicano le ha instado a "dejar de complacer a la izquierda radical".
"El papa León es débil con el crimen y terrible en política exterior", ha escrito el presidente en su red Truth Social, en un largo mensaje en el que le insta a "concentrarse en ser un gran papa, no un político", porque "está perjudicando a la Iglesia católica".
"No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa que considere terrible que Estados Unidos haya atacado a Venezuela (...). Y no quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos cuando estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido", ha declarado.
Asegura que fue elegido papa por ser estadounidense
Asimismo, Trump ha sugerido que León XIV fue elegido papa "porque era estadounidense, y pensaron que sería la mejor forma de lidiar" con el republicano, y le ha llamado a "estar agradecido". "León debería ponerse las pilas como papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y concentrarse en ser un gran papa, no un político", ha añadido el presidente.
"Prefiero mucho más a su hermano Louis que a él, porque Louis es totalmente MAGA (Hacer Estados Unidos Grande de Nuevo, su lema de campaña). Él lo entiende, y León no", ha apostillado.
En este casi primer año de pontificado, aunque siempre en tono muy cauto, León XIV ha denunciado algunos riesgos de la política global, ha lamentado guerras como la de Irán e instó a "garantizar la soberanía" de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.
La muerte es siempre inaguada, la vediamo nella violenza, nelle ferite
Amén
del mondo, nel grido di dolore che
se lleva de cada parte por los sopprosos que
violencia de la guerra que semane y
pero les vamos a mostrar más porque, por ejemplo..
El sábado, en el Vaticano, pidió a los gobernantes del mundo que contuviesen toda "exhibición de fuerza" y que se sentasen "en mesas de diálogo y mediación", y aunque no mencionó casos concretos, ese mensaje coincidió con las negociaciones de EE.UU. e Irán en Pakistán.