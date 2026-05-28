Claves del juicio contra David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, por prevaricación y tráfico de influencias

Este jueves 28 de mayo el foco informativo se centrará en la Audiencia Provincial de Badajoz, donde ese día comienza el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz, donde ocupó el puesto de coordinador de las Actividades de los Conservatorios y posteriormente cargos vinculados a Artes Escénicas.

Pero en el banquillo de los acusados no solo se sentará el hermano de Sánchez. También estarán el que fuera líder del PSOE de Extremadura y presidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, así como otras nueve personas más.

En el juicio habrá siete acusaciones populares: Manos Limpias, Hazte Oír, Vox, PP, Iustitia Europa, Asociación Liberum y Fundación de Abogados Cristianos, que en el periodo de instrucción estuvieron unificadas.

Origen del caso La investigación judicial comenzó cuando el Juzgado de Instrucción número tres de Badajoz admitió a trámite una denuncia presentada por Manos Limpias. Según la investigación, la Diputación de Badajoz, en manos socialistas en octubre de 2016, que es cuando comienzan los hechos que se enjuician, creó un puesto para el hermano de Pedro Sánchez. En aquel momento, el presidente del Gobierno y actual líder del PSOE acababa de dimitir como secretario general de los socialistas. David Sánchez, que era músico y estaba en paro, fue nombrado Coordinador de Actividades de los Conservatorios provinciales, una plaza de alta dirección que la Diputación creó cuando Pedro Sánchez no ostentaba ningún cargo, y para la que fueron descartados diez aspirantes. El hermano del líder socialista firmó el contrato dos meses después de que este recuperara el control del partido en mayo de 2017.

Once acusados Hay un total de once acusados en la causa. El más conocido es David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, que finalmente presentó su dimisión en febrero de 2025. El hermano de Pedro Sánchez deja su puesto en la Diputación de Badajoz Otro de los acusados conocidos es el que fuera candidato del PSOE en las pasadas elecciones de Extremadura Miguel Ángel Gallardo, que en el momento en el que se produjeron los hechos que ahora se juzgan era presidente de la Diputación de Badajoz. Gallardo dejó la Secretaría General del PSOE tras el batacazo electoral. También figura como acusado Luis María Carrero, amigo personal de David Sánchez y que era jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas en la Diputación de Badajoz. Además, previamente había ejercido como asesor en Moncloa. El resto de investigados son cargos y exresponsables de diversas áreas de gestión de la Diputación de Badajoz. Estos son el resto de acusados: Francisco Martos (alcalde de Castuera y diputado delegado de Cultura y Deportes), Manuel Candalija (director del Área de Cultura, Deportes y Juventud), Emilia Parejo, (coordinadora en la Delegación de Igualdad), Félix González (jefe del Servicio Apoyo Jurídico e Inspección), Cristina Núñez (concejala en Talavera La Real y exdelegada en el Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social), Juana Cintas Calderón (concejala de Olivenza y jefa de Recursos Humanos en la Diputación de Badajoz), Elisa Moriano (exdirectora del Área de Cultura) y Ricardo Cabezas(portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz).

¿De qué se les acusa? Las acusaciones populares solicitan para el hermano del presidente del Gobierno y para Gallardo tres años de cárcel por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. En su escrito de acusación, sostienen que se creó el puesto "a medida" para él y que se fingió el proceso selectivo. También denuncian que no se controlaron sus ausencias en su puesto de trabajo. Y es que, según las acusaciones populares, David Sánchez apenas iba al trabajo y no cumplió con las tareas previstas. Además, durante la instrucción del caso, dejó el puesto. Ante la jueza instructora, el hermano del presidente reconoció ante la jueza que no tuvo despacho. David Sánchez niega su implicación en la contratación del exasesor de Moncloa y tacha los correos de "malentendido" P. DE LA FUENTE AROCENA Según el auto de procesamiento, David Sánchez, que tuvo "conocimiento previo" del puesto que se había "creado para él", se presentó a la convocatoria e "hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento", del que fue el "principal beneficiario". La juez instructora consideraba que el puesto se creó "a petición, seguramente, de persona o personas" del entorno de David Sánchez que "conocían la necesidad" de este, quien "en ese momento carecía de trabajo estable". Además, sostiene que la creación de dicho puesto fue decidida por el entonces presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; por la entonces diputada de Cultura, Cristina Núñez, y la directora del Área de Cultura, Elisa Moriano. En el caso de Luis María Carrero, la jueza instructora cree que habría utilizado la influencia derivada de su "amistad íntima" con David Sánchez para conseguir el puesto de jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de la Diputación de Badajoz.

La Fiscalía y las defensas piden la absolución Por otro lado, la Fiscalía de Badajoz no ve delitos, y de hecho, pidió a la Audiencia Provincial que archivara la causa porque entendía que no había indicios de criminalidad que permitieran atribuir la comisión de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias que se imputaban. Y añadió que la investigación solo se sustentaba "en conjeturas e hipótesis". La Fiscalía pide archivar la causa contra el hermano de Sánchez al no apreciar delito y "suntentarse en conjeturas" FÉLIX DONATE / M. C. CRUZ MARTÍN Por ello, en el juicio, el Ministerio Público no presentará acusación y pedirá la absolución, igual que las defensas, que también lo pedirán.