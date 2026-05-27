En directo, la UCO entra en la sede del PSOE en Ferraz: Feijóo califica la situación de "agónica" y de "extrema gravedad": "Hay que dar palabra a los españoles"
- Los agentes han entrado en Ferraz en el marco del caso SEPI que se centra en la exmilitante del PSOE Leire Díez
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado este miércoles en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Los agentes han entrado a primera hora de este miércoles en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para requerir información por una presunta trama de financiación irregular del partido, según ha adelantado El Confidencial y han confirmado fuentes de la investigación a RTVE.
Esta operación de la UCO llega pocos días después de que se conociese el sumario sobre el caso Plus Ultra, por el que el juez José Luis Calama citó como imputado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por los delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental.
La UCO registra Ferraz, última hora en directo
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10:12
Montse Mínguez (PSOE): "Somos diferentes al PP, aquí no hay destrucción de pruebas"
La portavoz nacional del PSOE, Montse Mínguez, ha defendido este miércoles la actuación de su partido ante la entrada de la UCO en la sede nacional socialista en la calle Ferraz en el marco de la investigación del caso SEPI. Mínguez ha trasladado un mensaje de "máxima tranquilidad" y de "colaboración con la justicia". "El PSOE es diferente al PP, aquí no hay destrucción de pruebas, aquí no hay que mirar hacia otro lado", ha asegurado.
La socialista ha insistido en que el partido facilitará toda la documentación que sea requerida durante la investigación judicial. "Toda la información que sea requerida será trasladada", ha afirmado.
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10:10
La UCO se persona en la sede del PSOE, en la casa de Cerdán en Navarra, Dolset en Madrid y Zarrías
El operativo de los agentes de la UCO desplegado este miércoles en el marco de la investigación del caso SEPI no se centra solo en la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz en Madrid.
Los agentes también se han personado en la casa del exsecretario de Organización del partido en Navarra, en la del empresario Pérez Dolset en Madrid y en la del exconsejero andaluz Gaspar Zarrías.
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9:59
Moncloa asegura la "máxima colaboración" del Ejecutivo con la Justicia
Sobre la entrada de la UCO de la Guardia Civil en la sede del PSOE en Ferraz, fuentes de Moncloa a RTVE han asegurado su "máxima colaboración siempre" con la Justicia y han afirmado que son "los primeros interesados en que la verdad se esclarezca".
"Transparencia absoluta", señalan desde Moncloa tras conocer la entrada de los agentes en Ferraz en el marco de la investigación del caso SEPI que se centra en la exmilitante del PSOE Leire Díez.
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9:45
Enrique Santiago (Sumar): "El PP y Vox tienen que explicar qué hicieron la semana pasada en la embajada de EE.UU."
El portavoz de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha reclamado este miércoles explicaciones al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al líder de Vox, Santiago Abascal, y a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por sus visitas la pasada semana a la Embajada de Estados Unidos. En declaraciones en los pasillos del Congreso, Santiago ha asegurado que los dirigentes de la derecha "tienen que explicar qué estuvieron haciendo todos la semana pasada en la Embajada de Estados Unidos" y si "están coordinando algún tipo de actuación que acabe en los tribunales españoles".
También ha insinuado que podrían estar "aprovechando esta situación en torno al señor Zapatero para provocar o para blanquear actividades lícitas para sortear sanciones unilaterales e ilegales en el derecho internacional puestas por Estados Unidos".
El político de IU ha evitado pronunciarse sobre el registro efectuado este miércoles por agentes de la UCO en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz, dentro de una investigación por una presunta trama de financiación irregular. "Veremos qué va saliendo en las actuaciones judiciales", se ha limitado a señalar. No obstante, ha advertido de que "no se pueden permitir situaciones de financiación ilegal", aunque ha insistido en que "el problema grave" es que "los máximos dirigentes de la derecha española estén yendo a la Embajada de EE.UU. a recibir instrucciones que tienen que ver con lo que se está instruyendo sobre el señor Zapatero".
Preguntado por la posibilidad de abandonar el Gobierno si se demostrase una financiación irregular del PSOE, Santiago ha afirmado que "obviamente para nosotros es una línea roja".
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9:40
Los agentes de la UCO se personan en Ferraz por una pieza separada del caso SEPI
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se ha personado en Ferraz por la investigación que se desarrolla en el marco del caso SEPI el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, y se centra en la exmilitante socialita Leire Díez.
“¿La UCO registra Ferraz por una pieza separada del caso SEPI, que lleva el juez Pedraz, y se centra en Leire Díez, la llamada "fontanera del PSOE"— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) May 27, 2026
¿¿También el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y Antxón Alonso, socio de Cerdán, por amaño de contratos
¿¿ @gema_alfaro https://t.co/D2R7M17VKc pic.twitter.com/Vc6FNPZMVa“
La investigación también afecta al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y al empresario Antxón Alonso, socio de Cerdán, por amaño de contratos.
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9:37
Rufián: "Es una anomalía terrible que se registre la sede de un partido"
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha asegurado a su llegada a la sesión de control en el Congreso, tras conocerse que la UCO ha entrado en la sede del PSOE, que si hubiera un proceso judicial, pruebas y una sentencia firme pedirían la convocatoria de elecciones generales. Preguntado por si les preocupa, ha dicho que es una "anomalía terrible" que se registre la sede del un partido y que en nuestro país han pasado "cosas mucho peores".
"Estamos en un momento en el que no sabes lo que es cierto. Lo que no. Lo que es campaña y lo que no. Veremos. Para nosotros la línea roja es la demostración de una financiación ilegal. Como pasó con el PP", ha dicho Rufián. Además, preguntado por si bastaría con la imputación del PSOE para una moción de censura ha recordado que la Gürtel fue una sentencia y ha dicho: "Los procesos judiciales son muy largos".
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9:30
Feijóo, sobre la entrada de la UCO en la sede del PSOE: "La situación es de extrema gravedad"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la situación es de "extrema gravedad", después de que este miércoles se haya conocido que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha lanzado una operación para investigar la presunta financiación irregular del PSOE y se ha personado en la sede del partido. Feijóo se ha preguntado "¿cuántas redadas más?" tiene que haber para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones generales.
"Estamos en una situación agónica, poniendo en cuestión la decencia no solo del Gobierno que es indecente, no solo del PSOE, que Sánchez lo ha llevado a absoluta indecencia estamos empezando ya a tener riesgo de contagio", ha asegurado antes de volver a pedir que Sánchez convoque elecciones generales. "No queda más remedio que dar la palabra a los españoles de forma inmediata".
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9:24
El Gobierno afronta la sesión de control tras conocerse el registro en la sede del PSOE y el sumario de Plus Ultra
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a dar una rueda de prensa a media mañana tras reunirse con el papa León XIV, el Congreso de los Diputados afronta la primera sesión de control tras la publicación del sumario sobre el caso Plus Ultra, que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, solo unas horas después de que la UCO haya comenzado el resgistro en la sede del PSOE.
Ante la ausencia de Sánchez, PP y Vox aprovecharán la sesión de control para plantear varias preguntas a los tres vicepresidentes, Carlos Cuerpo, Yolanda Díaz y Sara Aagesen, con el fin de saber cómo aguantan en un Gobierno que los 'populares' tachan de "corrupto" y cuál es "su límite" para seguir formando parte.
La oposición quiere pedir explicaciones en la Cámara Baja a los tres vicepresidentes ante los casos de corrupción relacionados con exdirigentes del PSOE, especialmente tras la reciente imputación de Zapatero. En concreto, según consta en el listado de preguntas presentadas para la sesión de control, será la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, quien intente que Cuerpo aclare a la Cámara si "merece la pena formar parte de un Gobierno corrupto".
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9:22
La UCO entra en Ferraz para requerir información por una presunta financiación irregular del PSOE
Todos los detalles sobre el operativo en la sede del PSOE en la crónica de Mari Carmen Cruz Martín
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han entrado a primera hora de este miércoles en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para requerir información por una presunta trama de financiación irregular del partido, según ha adelantado El Confidencial y han confirmado fuentes de la investigación a RTVE.
La operación ha sido acordada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga a Díez y sus amaños con la SEPI, y cuenta con el impulso de la Fiscalía Anticorrupción. Y aunque ha comenzado con requerimientos en Ferraz, podría derivar en registros, según estas mismas fuentes.
No es la primera vez que la UCO entra en Ferraz. También lo hizo el 20 de junio de 2025 cuando fue imputado el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por el presunto amaño de contratos de obra pública, aunque en aquella ocasión el requerimiento de información solo afectaba a este dirigente socialista.
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9:21
Buenos días. Comienza aquí la crónica minuto a minuto de toda la información tras conocerse que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, según han informado fuentes de la investigación. Este registro llega pocos días después de que se conociese el sumario sobre el caso Plus Ultra, por el que el juez José Luis Calama citó como imputado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por, entre otros, los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.