En directo, la UCO entra en la sede del PSOE en Ferraz: Feijóo califica la situación de "agónica" y de "extrema gravedad": "Hay que dar palabra a los españoles"

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Enrique Santiago (Sumar): "El PP y Vox tienen que explicar qué hicieron la semana pasada en la embajada de EE.UU."

El portavoz de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha reclamado este miércoles explicaciones al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al líder de Vox, Santiago Abascal, y a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por sus visitas la pasada semana a la Embajada de Estados Unidos. En declaraciones en los pasillos del Congreso, Santiago ha asegurado que los dirigentes de la derecha "tienen que explicar qué estuvieron haciendo todos la semana pasada en la Embajada de Estados Unidos" y si "están coordinando algún tipo de actuación que acabe en los tribunales españoles".

También ha insinuado que podrían estar "aprovechando esta situación en torno al señor Zapatero para provocar o para blanquear actividades lícitas para sortear sanciones unilaterales e ilegales en el derecho internacional puestas por Estados Unidos".

El político de IU ha evitado pronunciarse sobre el registro efectuado este miércoles por agentes de la UCO en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz, dentro de una investigación por una presunta trama de financiación irregular. "Veremos qué va saliendo en las actuaciones judiciales", se ha limitado a señalar. No obstante, ha advertido de que "no se pueden permitir situaciones de financiación ilegal", aunque ha insistido en que "el problema grave" es que "los máximos dirigentes de la derecha española estén yendo a la Embajada de EE.UU. a recibir instrucciones que tienen que ver con lo que se está instruyendo sobre el señor Zapatero".

Preguntado por la posibilidad de abandonar el Gobierno si se demostrase una financiación irregular del PSOE, Santiago ha afirmado que "obviamente para nosotros es una línea roja".