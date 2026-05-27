Pedro Sánchez, en directo desde Roma: El presidente se reúne por primera vez con el papa a pocos días de su visita a España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será recibido este miércoles en el Vaticano por León XIV en audiencia privada, en la que será la primera reunión entre ambos, a escasos días de la visita que el papa realizará a España y en plena sintonía con los mensajes que está lanzando el pontífice ante la guerra o el desafío de la IA.

Sánchez ha viajado esta semana a Roma para asistir a un acto de la ONU de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con motivo de celebrarse la Semana de la Nutrición, y para ver al papa. Su viaje se produce en plena tormenta tras conocerse el sumario completo del caso Plus Ultra por el que está imputado el exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero.

Sánchez y el papa ya mantuvieron al inicio del actual pontificado una conversación telefónica en la que hablaron de la crisis migratoria y de la necesidad de construir puentes para resolver los conflictos en el mundo, según informó el Vaticano. Por su parte, el presidente del Gobierno destacó la coincidencia para continuar colaborando en la búsqueda de la paz y la dignidad humana, además de para defender los derechos en la lucha contra el cambio climático y las desigualdades.

Pero será la primera vez que mantengan una reunión, en la que, previsiblemente, hablarán de nuevo de todo ello y de la visita que realizará León XIV a España del 6 al 12 de junio para protagonizar una serie de actos en Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

El viaje del papa a España Durante el viaje del papa a España, está previsto un nuevo encuentro entre Sánchez y León XIV en la Nunciatura el día 8, así como también se verán en el evento del pontífice con los diputados en el Congreso y en la misa en la Sagrada Familia de Barcelona. Este martes el Gobierno aprobó un real decreto ley que la declara como "acontecimiento de excepcional de interés público", una figura que reconoce su relevancia de bien cultural y permite activar los incentivos fiscales que prevé la ley de Mecenazgo. Fuentes del Gobierno destacan la buena relación existente con el Vaticano y elogian la actitud que está manteniendo el papa, al que Sánchez defendió hace pocas semanas de las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Mientras que algunos siembran el mundo de guerras, León XIV siembra la paz, con valentía y coraje", manifestó el presidente del Gobierno después de que Trump acusara al papa de ser "terrible en política exterior" y le instara a "dejar de complacer a la izquierda radical". El encuentro entre el presidente del Gobierno y el papa se produce en medio de una notable sintonía entre ambos. Este martes, Sánchez también se alineó con León XIV después de que este publicase la víspera su primera encíclica, 'Magnifica humanitas', que versa sobre la protección de la dignidad humana ante la revolución de la inteligencia artificial. El pontífice defendió que la IA tiene que "ser desarmada" de las "lógicas que la transforman en dominio, exclusión y muerte". Por su parte, el presidente del Gobierno ha afirmado compartir la convicción del papa sobre la IA y su visión de defensa de la paz, la dignidad humana y el multilateralismo. León XIV ante el desafío de la IA: "Ninguna máquina podrá sustituir jamás al ser humano en su esplendor" Santiago Riesco Pérez