El PP traslada la responsabilidad de la moción de censura al PNV y los socios de Sánchez: "Nosotros estaremos a la altura"

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sacudido todo el tablero político de una forma inédita respecto a otros casos de corrupción que salpican al Gobierno y al PSOE. Ante la decisión férrea de Pedro Sánchez de resistir y agotar la legislatura, Vox insiste en que el Partido Popular, el único que puede hacerlo, debe impulsar una moción de censura "instrumental" para acabar con el Ejecutivo y convocar elecciones. El PP no ha aceptado aún esa petición, pero está trasladando la responsabilidad a los socios de Sánchez, especialmente al PNV, a quienes ha pedido que se "muevan": "Nosotros estaremos a la altura de las circunstancias".

El portavoz nacional del los 'populares', Borja Sémper, se ha adelantado a las preguntas más que esperables en la rueda de prensa de este lunes respecto a si darán el paso con una moción de censura. Pero no ha dicho ni "sí" ni "no" y, en cambio, ha hablado en todo momento con indirectas dirigidas a los socios de Sánchez.

Todo, después de las palabras contundentes del presidente del PNV, Aitor Esteban, este domingo, cuando dijo que la imputación de Zapatero era una cosa "muy seria" y avisó de que sería "irresponsable" que Sánchez "siga más allá de 2026, sin rumbo, sin una mayoría estable" y con "una agenda descontrolada y judicializada".

Responde al PNV: "Seguir sosteniendo esto también es irresponsable" "El PNV debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable", le ha respondido Sémper, que ha instado a Esteban a "asumir" también que "las palabras solo no valen". Con todo, ha incidido en que "el foco" hoy no está en Génova 13, sino en Zapatero, en Sánchez y en qué van a hacer sus socios parlamentarios: "Pero eso no es algo sobre lo que el PP tenga que responder". "Que nadie espere que el PP haga cosas extravagantes", ha incidido, y ha dicho que la moción de censura es "como el Guadiana" que aparece y desaparece a lo largo de la legislatura "porque los escándalos han ido apareciendo". Ha prometido hacer "todo lo que esté en su mano" para sacar a España del "pozo", pero ha incidido en que los socios "tendrán que actuar, tendrán que hacer algo" y "ahí no puede hacer nada el PP". "Son los socios los que deben moverse, no valen solo las palabras y hay que dar pasos. Estaremos a la altura de las circunstancias", ha incidido. De hecho, ha dejado claro que no es que el PP descarte la moción. Ha puesto de ejemplo las manifestaciones que los 'populares' han impulsado esta legislatura contra el Gobierno. Ha dicho que ahora mismo no hay una nueva en su agenda, lo cual no quiere decir que "descarte" impulsar otra más. Un mensaje velado pero directo para aquellos que lo quieran entender.

Sobre el caso de Begoña Gómez: "Es censurable moral y éticamente" Sémper también se ha referido al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil conocido este lunes relativo a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en el que no detecta irregularidades en la cátedra que impartió. Sémper ha dicho que, independientemente del recorrido judicial que pueda haber, los hechos son "censurables" desde el punto de vista "ético y moral". 00.20 min Transcripción completa Independientemente de cuál sea el recorrido judicial de esta causa, que lo tendrá que determinar los tribunales, lo que hemos tenido oportunidad de conocer, fruto de las investigaciones policiales, es inaceptable desde un punto de vista ético y moral. Es inaceptable. Nuestra censura es política ante el comportamiento que se está dibujando El PP cree que los hechos investigados sobre Begoña Gómez son "censurables" independientemente de que haya condena o no Ha dicho que la "preocupación" del Partido Popular es "la misma" que con los casos relativos al hermano de Sánchez, a Koldo, a José Luis Ábalos y a Zapatero. "No beneficia a nadie. La imagen que se está proyectando es extraordinariamente grave", ha sostenido. Y ha incidido en que "independientemente del recorrido judicial de esta causa" lo que se está conociendo fruto de las investigaciones judiciales "es inaceptable desde un punto de vista ético y moral". "Nuestra censura es política ante el comportamiento que se está dibujando. Nuestra censura es ética" en ambos casos relativos al hermano y a la mujer del presidente, ha incidido: "Serán los tribunales quienes determine si son comportamientos constitutivos de delito".