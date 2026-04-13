Europa celebra la victoria de Magyar en Hungría mientras Trump guarda silencio ante la caída de su aliado Orbán

La oposición de Hungría, liderada por el conservador Péter Magyar, ha puesto este domingo fin a 16 años de Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán al ganar en las elecciones legislativas una "súper mayoría" que le dará más de dos tercios de los escaños en el próximo Parlamento. Con el escrutinio casi completo, su partido, el Tisza, ha obtenido 138 de los 199 escaños, con los que podrá hacer realidad sus promesas electorales para dar marcha atrás al "sistema mafioso" de Orbán, desde hace años en conflicto con la UE por no respetar los conceptos del Estado de derecho.

Los principales líderes europeos han felicitado este domingo a Péter Magyar y han mostrado su apoyo a su proyecto europeísta. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrado que Hungría retome "su camino hacia Europa" y ha destacado que el país "ha elegido a Europa". "Europa siempre ha elegido a Hungría. Un país retoma su camino hacia Europa. La Unión se fortalece", ha concluido la jefa del Ejecutivo europeo a través de un mensaje en redes sociales.

“Hungary has chosen Europe.



Europe has always chosen Hungary.



A country reclaims its European path.



The Union grows stronger.



Magyarország Európát választotta.



Európa mindig Magyarországot választotta.



Egy ország visszatér az európai útjára.



Az Unió erősebbé válik.“ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 12, 2026

Reconocimiento de los líderes europeos a Magyar Asimismo, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha felicitado a Magyar, con quien se ha comunicado para confiarle su apoyo. "¡Acabo de hablar con Peter Magyar para felicitarlo por su victoria en Hungría! Francia saluda una victoria de la participación democrática, del apego del pueblo húngaro a los valores de la Unión Europea y por Hungría en Europa", ha afirmado Macron. ““ Alemania también ha enviado sus felicitaciones con las declaraciones del canciller Friedrich Merz: "Hungría ha decidido. Felicitaciones por ganar las elecciones, querido Péter Magyar. Espero con ilusión la cooperación en pos de una Europa fuerte, segura y sobre todo unida", ha escrito Merz en X poco después de que el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, reconociera la derrota. ““ El primer ministro polaco, Donald Tusk, también le ha enviado congratulaciones a Magyar con efusivas declaraciones: "Hungría, Polonia, Europa, ¡otra vez juntos!", ha escrito el mandatario polaco en un breve mensaje en X. El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, ha celebrado los resultados como evidencia de que el pueblo húngaro sea un actor activo en la UE y en la OTAN. A su vez, ha resaltado la oportunidad que ofrecen los resultados de Hungría "de volver a ser un actor constructivo en nuestra comunidad común de valores y de seguridad. (...) Espero que haga todo lo posible por restablecer la confianza común", ha resaltado. ““

Una felicitación internacional casi total El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha destacado la "rotunda victoria" de Magyar y le ha tendido la mano para reparar las maltrechas relaciones entre ambos países: "Ucrania siempre ha aspirado a mantener relaciones de buena vecindad con todos en Europa y estamos dispuestos para intensificar nuestra cooperación con Hungría", ha indicado en X. ““ A su vez, los primeros ministros de los tres países bálticos, Evika Silina (Letonia), Inga Ruginiene (Lituania) y Kristen Michal (Estonia), han celebrado a Magyar y han destacado que la elección refleja el respaldo a una Hungría libre dentro de una Europa unida; además, han expresado la disposición a colaborar en favor de intereses y valores europeos comunes. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ha recalcado que se trata de un "momento histórico" para el país y para la democracia europea. "Enhorabuena, Peter Magyar, por tu victoria electoral. Este es un momento histórico, no solo para Hungría, sino para la democracia europea", ha escrito el líder británico en su perfil de la red social X. ““ En la misma línea se ha referido la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien ha resaltado el "claro" triunfo electoral de Magyar: "Felicitaciones por la clara victoria electoral a Péter Magyar, a quien el Gobierno italiano desea buen trabajo", ha trasladado la mandataria ultraderechista y ha agradecido a su amigo y hasta ahora homólogo Viktor Orbán. ““ Los jefes de Gobierno de Dinamarca, Suecia y Noruega también han felicitado al opositor por su victoria. La primera ministra danesa ha destacado la importancia de la coordinación europea y ha expresado su expectativa de cooperación futura. Asimismo, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, ha subrayado que la victoria de Magyar es de gran relevancia para Europa. Y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha calificado el triunfo como "un nuevo capítulo de la historia de Hungría".

Reacciones desde España al triunfo El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también ha celebrado el triunfo y ha afirmado que "hoy ganan Europa y los valores europeos". Además, le ha dado el reconocimiento del pueblo húngaro por hacer posible "unas elecciones históricas" y ha invitado a Magyar a trabajar juntos "por un futuro mejor para todos los europeos", ha zanjado. ““ Desde la izquierda a la izquierda del PSOE, también han recibido el resultado como la caída de "un proyecto autoritario en Europa" y de la "internacional del odio", han aseverado desde Sumar. "Hoy cae un proyecto autoritario en Europa. Cae Viktor Orbán, referente de toda la internacional del odio", ha escrito la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en una publicación de Bluesky, en la que ha afirmado que "se les puede parar". "Les vamos a ganar", ha aseverado la dirigente de Sumar. En la misma línea se ha expresado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que además ha asegurado que Budapest "deja de ser la capital desde donde se defienden los intereses de (Vladimir) Putin y (Donald) Trump en la UE". "Abascal y Vox pierden a su mayor aliado europeo (y a su banquero)", ha escrito en redes. Por su parte, la ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha sostenido que "supone una victoria para los húngaros y Europa" y "una profunda derrota para Trump, Putin y la sucursal de Vox". "Sigamos avanzando frente a la internacional del odio", ha agregado. ““ "Orbán ha sido derrotado", ha subrayado también la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien en una publicación de Bluesky ha señalado que "la participación récord" en las elecciones legislativas y "el voto de la juventud" han puesto fin "a 16 años de mandato autoritario en Hungría". Asimismo, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha señalado en X que el resultado electoral de Orbán supone una "pésima noticia para Santiago Abascal y las finanzas de Vox", en alusión a la relación política que ambos partidos mantienen. "Sale Viktor Orbán, gana el mundo. Luego veremos lo que viene. Pero es una buena forma de terminar el domingo", ha agregado. ““ El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, también ha felicitado este domingo al líder del partido húngaro Tisza-Partido Respeto y Libertad por su "gran victoria" electoral, al tiempo que ha celebrado que Hungría haya apostado por una candidatura "europeísta" que refuerce "la estabilidad en el continente". Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha aprovechado el mensaje de felicitación que el presidente Pedro Sánchez ha publicado en X —en el que ha asegurado que "hoy ganan Europa y los valores europeos"— para reivindicar al PP. "Por una vez, hay que darle la razón. Cuando gana el PP, ganan Europa y los valores europeos. Muy meritorio el resultado de la izquierda: cero escaños es una gran noticia también. Próximamente en España", ha escrito Tellado. ““