El vicepresidente de EE.UU. pide el voto para Orbán en las elecciones en Hungría de este domingo

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, ha participado este martes en Budapest en un mitin electoral del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y ha llamado desde el escenario por teléfono al presidente norteamericano, Donald Trump, quien ha trasladado su apoyo al líder ultranacionalista.

"Debemos hacer todo para que en Hungría se elija de nuevo como primer ministro a Viktor Orbán", ha indicado Vance ante varios miles de simpatizantes del primer ministro magiar en un pabellón deportivo del club MTK Budapest.

En un acto de sorpresa, ha llamado por teléfono desde el escenario a Trump, quien ha calificado a Orbán como "una persona impresionante". "Amo a Hungría, amo a Viktor, es una persona impresionante que ha hecho un tremendo trabajo y no dejó que su país sea ocupado", ha manifestado el presidente norteamericano.

Trump y Orbán, aliados Orbán y Trump son aliados desde hace años, siendo el único líder de la Unión Europea (UE) que apoyó al republicano en su primera campaña electoral de 2016. Vance, conocido por sus severas críticas a la UE, aseguró que "Viktor y toda la dirección política (de Hungría) se ha convertido en el blanco de los burócratas (de la UE), porque él demuestra que puede existir una verdadera soberanía". Abascal apoya a Orbán en Hungría y ataca al Gobierno español en un encuentro con más ultraderechistas europeos "No quiero decirles a quién votar. No hay que confiar en los burócratas de Bruselas, hay que escuchar la voz de la soberanía del pueblo húngaro", ha asegurado el vicepresidente en el evento, titulado Día de la Amistad Húngaro-Americana. Orbán, por su parte, ha asegurado que fue Trump quien anunció en su momento "la era de las naciones fuertes". "Hungría y Estados Unidos tienen un mismo problema: se llama Bruselas", ha subrayado Orbán, al explicar que las fuerzas progresistas, entre ellos también el Partido Demócrata de EEUU, han encontrado un amparo en la UE.