El vicepresidente de EE.UU. pide el voto para Orbán en las elecciones en Hungría de este domingo
- JD Vance, conocido por sus críticas a la UE, sostiene que "no hay que confiar en los burócratas de Bruselas"
- Asimismo, Donald Trump, por llamada telefónica, traslada su apoyo al líder ultranacionalista
El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, ha participado este martes en Budapest en un mitin electoral del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y ha llamado desde el escenario por teléfono al presidente norteamericano, Donald Trump, quien ha trasladado su apoyo al líder ultranacionalista.
"Debemos hacer todo para que en Hungría se elija de nuevo como primer ministro a Viktor Orbán", ha indicado Vance ante varios miles de simpatizantes del primer ministro magiar en un pabellón deportivo del club MTK Budapest.
En un acto de sorpresa, ha llamado por teléfono desde el escenario a Trump, quien ha calificado a Orbán como "una persona impresionante". "Amo a Hungría, amo a Viktor, es una persona impresionante que ha hecho un tremendo trabajo y no dejó que su país sea ocupado", ha manifestado el presidente norteamericano.
Trump y Orbán, aliados
Orbán y Trump son aliados desde hace años, siendo el único líder de la Unión Europea (UE) que apoyó al republicano en su primera campaña electoral de 2016. Vance, conocido por sus severas críticas a la UE, aseguró que "Viktor y toda la dirección política (de Hungría) se ha convertido en el blanco de los burócratas (de la UE), porque él demuestra que puede existir una verdadera soberanía".
"No quiero decirles a quién votar. No hay que confiar en los burócratas de Bruselas, hay que escuchar la voz de la soberanía del pueblo húngaro", ha asegurado el vicepresidente en el evento, titulado Día de la Amistad Húngaro-Americana.
Orbán, por su parte, ha asegurado que fue Trump quien anunció en su momento "la era de las naciones fuertes". "Hungría y Estados Unidos tienen un mismo problema: se llama Bruselas", ha subrayado Orbán, al explicar que las fuerzas progresistas, entre ellos también el Partido Demócrata de EEUU, han encontrado un amparo en la UE.
País importador de energía rusa
Orbán, el principal aliado de Rusia en la UE y que importa importantes cantidades de energía rusa, ha criticado las sanciones de la UE contra Moscú en un momento de crisis energética.
militar a Ucrania
La campaña electoral en Hungría tiene un nombre propio, el de Peter Maguiar.
Es el político que hace tambalear al régimen de Viktor Orban
Antiguo discípulo del presidente húngaro, este eurodiputado conservador
ha tenido
una trayectoria política meteórica.
De ser un desconocido hace apenas dos años, a representar la
principal amenaza para la continuidad de Orban en el poder tras 16 años.
Maguiar formó parte del
engranaje del Fidesz, el partido gobernante, pero los casos de
corrupción y la deriva autoritaria de la formación
le empujaron a crear su propia organización en 2024.
En las últimas elecciones europeas, el
TISA, su nuevo partido, se consolidó como primera fuerza de la oposición.
Respeto
y Libertad, significado de las siglas TISA en húngaro, tiene un tono más
respetuoso con la Unión Europea y sobre
todo le planta cara a Moscú quiere acabar con las injerencias rusas las
últimas encuestas le dan
una victoria clara, con casi el 60% de los votos, mientras que el Fidesz no
llegaría al 40%
...una ventaja que no garantiza la mayoría de escaños...
...en la asamblea por el sistema electoral húngaro..
reformado por Orban en cuanto llegó al poder.
La ley sobre representa las circunscripciones más pequeñas, es
por eso que la oposición intensifica su campaña en los pueblos para lograr la
victoria
Con el viento de los sondeos en su contra, Orbán enarbola la bandera del
miedo.
Son peligrosos, hay que
pararlos, se lee en este cartel en el que aparecen juntos Zelensky y el líder
de la oposición.
La estrategia del partido
Ultra se centra en señalar a Bruselas y a Kiev como los enemigos de Hungría.
O nosotros o
el desastre, una premisa con la que los húngaros acudirán en una Semana a las
urnas
En las elecciones del domingo los húngaros tendrán que elegir entre "la pérdida de la independencia" o "el camino de la libertad donde se puede andar como una nación orgullosa", ha sostenido el mandatario, de 62 años, en el poder desde 2010.
A cinco días de los comicios, el principal rival de Orbán, el conservador Péter Magyar, lidera los sondeos de intención de voto con una clara ventaja. La última encuesta de la semana pasada da al partido de Magyar, el Tisza, el 56% de los votos, 19 puntos porcentuales más que al Fidesz, de Orbán.