Abascal apoya a Orbán en Hungría y ataca al Gobierno español en un encuentro con más ultraderechistas europeos

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido este lunes el voto para el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, durante una reunión con otros líderes ultras europeos ante los que ha criticado al Gobierno español y a la Unión Europea.

"Viktor Orbán es el auténtico protector de Europa y por eso éstas no son solo vuestras elecciones, también son nuestras elecciones", ha asegurado el líder de Vox sobre los comicios húngaros del 12 de abril, para los que los sondeos auguran una derrota del primer ministro húngaro tras 16 años de mayorías absolutas.

Abascal ha hecho esas declaraciones durante una asamblea en Budapest de Patriotas por Europa, a la que han acudido también la francesa Marine le Pen, líder de la Agrupación Nacional de Francia; Matteo Salvini, jefe de la Liga de Italia; y el neerlandés Geert Wilders, del Partido por la Libertad.

Ante unos pocos cientos de simpatizantes del gobernante partido húngaro Fidesz, reunidos en una plaza de la capital húngara, Abascal ha elogiado el liderazgo de Orbán y ha destacado su papel como referente político en Europa, a pesar de ser fuertemente antieuropeista y cercano al presidente ruso, Vladímir Putin.