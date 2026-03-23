Abascal apoya a Orbán en Hungría y ataca al Gobierno español en un encuentro con más ultraderechistas europeos
- El líder de Vox, Mateo Salvini y Marine Le Pen han pedido el voto para Orbán a tres semanas de elecciones húngaras
- Líderes europeos de extrema derecha del grupo de 'Patriotas por Europa' se han reunido este lunes en Budapest
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido este lunes el voto para el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, durante una reunión con otros líderes ultras europeos ante los que ha criticado al Gobierno español y a la Unión Europea.
"Viktor Orbán es el auténtico protector de Europa y por eso éstas no son solo vuestras elecciones, también son nuestras elecciones", ha asegurado el líder de Vox sobre los comicios húngaros del 12 de abril, para los que los sondeos auguran una derrota del primer ministro húngaro tras 16 años de mayorías absolutas.
Abascal ha hecho esas declaraciones durante una asamblea en Budapest de Patriotas por Europa, a la que han acudido también la francesa Marine le Pen, líder de la Agrupación Nacional de Francia; Matteo Salvini, jefe de la Liga de Italia; y el neerlandés Geert Wilders, del Partido por la Libertad.
Ante unos pocos cientos de simpatizantes del gobernante partido húngaro Fidesz, reunidos en una plaza de la capital húngara, Abascal ha elogiado el liderazgo de Orbán y ha destacado su papel como referente político en Europa, a pesar de ser fuertemente antieuropeista y cercano al presidente ruso, Vladímir Putin.
Abascal dice que Hungría es "la envidia de toda Europa"
"Estas elecciones nos afectan a todos aquellos que creemos que una Europa próspera, donde las naciones son soberanas y cooperan libremente, debe conquistarse", ha añadido el líder de Vox poco antes de lanzar una crítica contra el Gobierno español.
"Hoy vuestras calles seguras son la envidia de toda Europa, mientras que las españolas, por ejemplo, cada vez son más inseguras porque el presidente, Pedro Sánchez, ha decidido legalizar a más de medio millón de inmigrantes ilegales", ha señalado Abascal.
En cuanto a UE, el líder de Vox ha criticado a los "burócratas de Bruselas" que amenazan a los pueblos con retirarles fondos "si no abren sus fronteras de par en par". Además, ha calificado las políticas de la UE contra el cambio climático como "fanatismo verde" y "fanatismo climático", y ha opinado que arruina al campo y a la industria en Europa. Unas declaraciones que van en línea con todo lo que ha dicho en estas últimas semanas en las campañas electorales de Extremadura, Aragón y Castilla y León.
Hungría, donde Orbán gobierna desde 2010 con una política nacionalista y contraria a la inmigración, celebra el próximo 12 de abril elecciones generales, en las que el opositor partido conservador Tisza es el principal favorito, según las encuestas.
En ese contexto, el gobernante partido Fidesz organizó el sábado pasado el congreso ultraconservador CPAC y este lunes el encuentro de 'Patriotas por Europa', en los que los líderes ultraconservadores pidieron el voto para él y le manifestaron su apoyo.
Bruselas pide explicaciones a Hungría por las publicaciones en prensa que
apuntan a
que el gobierno de Orbán pasa información sobre las reuniones a
puerta cerrada que tienen los 27.
El primer
ministro polaco la acusa directamente en redes de espionaje
Bruselas pide explicaciones al gobierno de Viktor Orbán...
...el Washington Post ha publicado este fin de semana...
...que el ministro de
Exteriores húngaro pasa información prácticamente en directo al Kremlin
sobre el contenido de las reuniones a puerta cerrada de los
27. Informaciones muy preocupantes, dice la
Comisión Europea, las que se han conocido este fin de semana
El Consejo ha preferido no hacer comentarios, pero el primer ministro
polaco, Donald Tusk, ha acusado al gobierno de Orbán de espionaje
En un mensaje en redes sociales dice que a nadie le debería sorprender la
noticia de que la gente de Orban informa
Moscú con todo detalle sobre las reuniones del Consejo.
Llevamos tiempo sospechándolo.
Por eso, dice Tusk, que
él solo interviene cuando es estrictamente necesario.
No es la primera vez que se publica alguna información
sobre el supuesto espionaje de Hungría en la Unión Europea.
Las relaciones con Orban están en un momento especialmente
complejo. Hungría tiene en estos momentos
bloqueado el préstamo a Ucrania, pero no se puede obviar tampoco la lectura
electoral
En tres semanas Orbán se juega la reelección
Este mismo lunes la Comisión Europea ha pedido explicaciones a Hungría por las publicaciones en prensa que apuntan a que el gobierno de Orban pasa información sobre las reuniones a puerta cerrada que tienen Los Veintisiete. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha acusado en redes sociales directamente a Orban de espionaje.