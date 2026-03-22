Abascal dice que el PP "no soporta un Vox fuerte": "Se empeña más en dañarnos que en ganar al PSOE y eso puede ser letal"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha cargado contra el PP porque, dice, "no soporta un Vox fuerte" y ha criticado que los 'populares' están "más empeñados en perjudicar" a la tercera fuerza política en España "que en ganar al PSOE", algo que, advierte, "puede ser letal". Además, ha avisado a los de Alberto Núñez Feijóo respecto a las negociaciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León para investir a sus candidatos: “No nos asusta ir a las andaluzas con o sin acuerdo. Las cosas han de hacerse bien con plazos y garantías”-

"El PP ha vuelto por sus fueros, por su nerviosismo, porque no soporta un Vox fuerte y porque no acepta la realidad de que la sociología electoral ha cambiado en España. Están más empeñados en dañarnos que en ganar al PSOE. Y eso puede ser letal", ha señalado Abascal en una entrevista en ABC.

El dirigente de Vox asegura que en 2023 el PP contribuyó a la "demonización" de su partido y, por tanto, a movilizar el voto de la izquierda y considera que la situación puede volverse a dar en las próximas elecciones generales. "Por eso quiero lanzar una voz de alerta. Porque el problema es la capacidad que tiene el PP en estos momentos de destruir la alternativa a Sánchez. Podemos discutir sobre muchas cuestiones políticas, pero demonizar a Vox con el mismo argumentario de la izquierda o hacer campañas sucias pueden debilitarnos", ha señalado.

Pide a Feijóo una moción de censura contra Sánchez y dejar "la guerra sucia" contra Vox En este sentido, Abascal ha instado a Feijóo a demostrar lo contrario "presentando una moción de censura contra Sánchez en lugar de dedicarse a la guerra sucia" contra Vox. "Yo creo que no pueden contar eso. No porque yo no quiera o no esté dispuesto. Nosotros tenemos claro quién es el único partido con el que podemos entendernos. Pero el PP no. Estoy convencido de que Feijóo todavía aspira a algún tipo de pacto con el Partido Socialista o lo que quede de él", ha respondido al ser preguntado por si los electores de la derecha pueden contar con la coalición PP-Vox. Asimismo, acerca de su posible entrada en un Ejecutivo liderado por el PP, Abascal ha insistido en que se presenta "a la presidencia del Gobierno", dejando las decisiones posteriores "en manos de los españoles". Durante la entrevista, ha pedido a la dirección nacional del PP que deje de poner "zancadillas" en la formación de los gobiernos autonómicos de Extremadura, Aragón o Castilla y León, al mismo tiempo que ha defendido que las conversaciones deben avanzar "sin interferencias, filtraciones interesadas ni mentiras". "Estos días hemos llegado a un acuerdo en Baleares para retirar las ayudas sociales a los inmigrantes ilegales. El problema es cuando la dirección del PP se mete de cualquier manera en las conversaciones para hacer un relato político", ha afirmado.