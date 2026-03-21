El PP urge a Vox a negociar "sin excusas ni cálculos" en Extremadura, Aragón y Castilla y León: "Es su obligación"
- Vox culpa a Alberto Núñez Feijóo de no haber llegado a un acuerdo y a Miguel Tellado de "torpedear" la negociación
- Mañueco iniciará una ronda de contactos el miércoles con los partidos de Castilla y León, empezando por Vox
El PP ha instado este sábado a Vox a sentarse "de nuevo" en la mesa para negociar las investiduras de los candidatos 'populares' en Extremadura, Aragón y Castilla y León tras las elecciones autonómicas de los últimos meses y le ha recordado que "es su obligación" entenderse. Le ha pedido hacerlo "sin excusas, sin demoras y sin cálculos electorales".
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha hecho "un llamamiento a la tercera fuerza política en España" durante su intervención en la VII Escuela de Formación 'Rafael García-Patos' de Nuevas Generaciones de Toledo que se ha celebrado en Layos (Toledo): "Tenemos la obligación de entendernos".
Lo ha hecho un día después de que el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, culpara a Alberto Núñez Feijóo de no haber llegado a un acuerdo en las tres comunidades para conformar gobiernos y al propio Tellado de "torpedear" la negociación.
"Los ciudadanos quieren gobiernos del PP apoyados por Vox"
Tellado ha recalcado que los ciudadanos de las tres autonomías donde ha habido comicios los últimos meses "quieren gobiernos del PP apoyados por Vox": "El Partido Popular está poniendo todo de su parte y hoy le pedimos a Vox que haga lo mismo, que cumpla con el encargo, reflexione y se siente de nuevo en la mesa".
"Nosotros vamos a gobernar allí donde la gente nos ha dado su confianza y necesitamos el apoyo de Vox para conformar esos gobiernos del cambio y, por lo tanto, esperemos que eso se acuerde" y que "puedan culminar lo antes posible", ha incidido Tellado, que ha recalcado que los partidos que conforman la "alternativa" deben "cumplir con el mandato de las personas": "La gente quiere que pactemos".
Tellado ha apostado por trabajar en la alternativa al PSOE porque "para olvidarse de los españoles y estar permanentemente ocupado en sí mismo la ciudadanía ya tiene al PSOE".
Mientras tanto, el presidente del PP y de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, iniciará el próximo miércoles su ronda de contactos de cara a la formación de Gobierno y conformación de las Cortes autonómicas para dar inicio a la XII legislatura, tras la celebración de los comicios del 15M. El primer encuentro será con el candidato de Vox, Carlos Pollán, a las 11.00 horas. El jueves se reunirá con los representantes del resto de partidos.
Mañueco siempre ha manifestado su intención de gobernar en solitario para poder tener un ejecutivo "estable" que esté "libre de espantadas" y "bloqueos".
En 2022, Castilla y León fue la primera autonomía donde se conformó un gobierno de coalición entre PP y Vox, seguida en 2023 de otras cuatro: Baleares, Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia. Los de Santiago Abascal, sin embargo, rompieron en 2024 todos los ejecutivos de coalición por discrepancias con el PP nacional en tema de inmigración. En el último año, Vox ha dificultado la aprobación de los presupuestos en las tres autonomías que están ahora pendientes de conformarse sus gobiernos, lo que llevó a María Guardiola en Extremadura y a Jorge Azcón en Aragón a adelantar los comicios (Mañueco, por su parte, pudo agotar la legislatura, que había comenzado un año antes).
Donde el tiempo apremia más es en Extremadura, donde el pasado seis de marzo Vox tumbó la investidura de Guardiola, lo que puso en marcha la cuenta atrás de dos meses para convocar la repetición electoral en caso de que no prospere una investidura.