El PP urge a Vox a negociar "sin excusas ni cálculos" en Extremadura, Aragón y Castilla y León: "Es su obligación"

El PP ha instado este sábado a Vox a sentarse "de nuevo" en la mesa para negociar las investiduras de los candidatos 'populares' en Extremadura, Aragón y Castilla y León tras las elecciones autonómicas de los últimos meses y le ha recordado que "es su obligación" entenderse. Le ha pedido hacerlo "sin excusas, sin demoras y sin cálculos electorales".

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha hecho "un llamamiento a la tercera fuerza política en España" durante su intervención en la VII Escuela de Formación 'Rafael García-Patos' de Nuevas Generaciones de Toledo que se ha celebrado en Layos (Toledo): "Tenemos la obligación de entendernos".

Lo ha hecho un día después de que el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, culpara a Alberto Núñez Feijóo de no haber llegado a un acuerdo en las tres comunidades para conformar gobiernos y al propio Tellado de "torpedear" la negociación.