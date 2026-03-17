Vox exige al PP ser "decisivos" en los Gobiernos autonómicos y una negociación "discreta": "Ha habido muchas reuniones"

Vox exige al PP ser "decisivos" en los Gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León, después de que los resultados electorales en esta última comunidad autónoma lo hayan consolidado como clave de gobernabilidad. La portavoz parlamentaria, Pepa Millán, ha advertido al partido de Alberto Núñez Feijóo que ellos no van a llegar a acuerdos a través de "entrevistas o en ruedas de prensa", y que quieren una negociación "seria, discreta y que atienda a las necesidades de los españoles, más allá de hablar de fechas que parece que es lo que le urge al PP".

Así ha reaccionado Millán después de que el líder de los populares haya pedido al partido de Santiago Abascal que "se aclare" y le haya urgido a pactar ya los gobiernos autonómicos. Entre Vox y el PP ha habido "muchas reuniones a pesar de que se están esforzando en negarlas" y tienen actas de esos encuentros, asegura la portavoz, después de que lo asegurase ya este lunes el líder de Vox.

"Queremos una negociación seria, discreta y que atienda a las necesidades de los españoles, más allá de hablar de fechas que parece que es lo que le urge al PP", ha advertido Millán en rueda de prensa, después de que Feijóo haya asegurado que le parece "antidemocrático" que Vox no deje gobernar a su partido cuando ha logrado más del doble de representantes.

Antes de hablar de "cuotas de responsabilidad" en los Gobiernos autonómicos, Vox quiere una negociación "donde se sienten las bases para un acuerdo de gobierno estable duradero, sobre la base de cumplimiento de una serie de medidas que van a ser negociadas una a una con plazos y garantías de cumplimiento". Y cuando eso se lleve a cabo y el PP quiera "negociar de forma seria entonces hablaremos de qué cuota de responsabilidad tiene cada uno en el Gobierno y hablaremos de fechas", ha agregado Millán.

La portavoz ha respondido a Feijóo que lo "antidemocrático" es "no saber leer lo que han pedido los españoles, pasarse toda la campaña insultando de la forma más zafia a un partido con el que estás llamado a entenderte y luego pedir los votos a cambio de nada". Y se ha preguntado: "¿Qué espera el PP que el señor Mañueco nos acuse de echar a la gente al mar y luego nos ponga un papel en blanco para que firmemos?".