Feijóo pide a Vox dejarse de "excusas" y pactar ya los gobiernos autonómicos: "Toca responsabilidad y entendernos"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado este lunes a Vox que "los ciudadanos han hablado con claridad" en las últimas citas electorales de Extremadura, Aragón y Castilla y León, por lo que le ha pedido a los de Santiago Abascal que se dejen de "excusas" y se pacten ya los gobiernos autonómicos porque, a su juicio, "lo que ahora toca es responsabilidad y entendernos".

"Cuando hablan las urnas, se las escucha, no se las interpreta al gusto. Lo que ahora toca es responsabilidad con los votantes y entenderse. (...) Hay una mayoría de ciudadanos que ha votado de forma clara y han votado en una dirección y esa mayoría merece respeto", ha subrayado en la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, en la que se ha analizado los resultados en Castilla y León.

El PP fue el vencedor en las elecciones de Castilla y León de este domingo en las que logró 33 procuradores, dos más que hace cuatro años, pero para gobernar vuelve a necesitar a Vox, que ha conseguido solo un procurador más hasta situarse en los 14.

Asegura que los ciudadanos quieren que "el PP gobierne" En su opinión, lo que reflejan las urnas es que los ciudadanos quieren que "el PP gobierne y que se forme una mayoría a partir del programa del PP". Además, ha subrayado que "existe la alternativa numérica y no puede fallar la alternativa política", ha advertido. Además, cree que hasta ahora Vox "solo ha puesto excusas", pues ha asegurado que "hoy nadie conoce ninguna objeción de fondo" por parte de Vox para llegar a acuerdos. "¡Ya está bien!", ha clamado. Y ha defendido que se use el documento marco que el PP planteó hace unas semanas como base para alcanzar acuerdos, ya que recoge sus principios. "Fuimos responsables presentando eses marco con un criterio claro, transparente e igual para toda España, respetando lo que votaron los ciudadanos. Ese es nuestro punto de partida, que es respetar nuestros principios porque nuestros principios han ganado en las urnas. Después cada territorio tiene sus particularidades y cada negociación tendrá sus matices", ha incidido. Proporcionalidad, coherencia programática y los presupuestos de toda la legislatura: el PP fija sus líneas para pactar con Vox También ha avisado de que no se puede "jugar con la gobernabilidad" de los territorios y ha confiado en que la próxima campaña electoral en Andalucía no sea utilizada por Vox para no llegar a un pacto en Castilla y León, como ha ocurrido hasta ahora con Extremadura y Aragón. "Ya está bien, porque ya le fallamos a la gente en julio de 2023 y no podemos volver a fallar. La estabilidad no es una concesión al PP, es una obligación con los ciudadanos. La gobernabilidad no es un favor a un partido. Es el respeto que le debemos a la mayoría", ha incidido.