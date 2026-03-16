Feijóo pide a Vox dejarse de "excusas" y pactar ya los gobiernos autonómicos: "Toca responsabilidad y entendernos"
- Insiste en que los ciudadanos "quieren que el PP gobierne y que se forme una mayoría a partir de su programa"
- DIRECTO: Sigue toda la actualidad política un día después de las elecciones en Castilla y León
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado este lunes a Vox que "los ciudadanos han hablado con claridad" en las últimas citas electorales de Extremadura, Aragón y Castilla y León, por lo que le ha pedido a los de Santiago Abascal que se dejen de "excusas" y se pacten ya los gobiernos autonómicos porque, a su juicio, "lo que ahora toca es responsabilidad y entendernos".
"Cuando hablan las urnas, se las escucha, no se las interpreta al gusto. Lo que ahora toca es responsabilidad con los votantes y entenderse. (...) Hay una mayoría de ciudadanos que ha votado de forma clara y han votado en una dirección y esa mayoría merece respeto", ha subrayado en la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, en la que se ha analizado los resultados en Castilla y León.
El PP fue el vencedor en las elecciones de Castilla y León de este domingo en las que logró 33 procuradores, dos más que hace cuatro años, pero para gobernar vuelve a necesitar a Vox, que ha conseguido solo un procurador más hasta situarse en los 14.
Asegura que los ciudadanos quieren que "el PP gobierne"
En su opinión, lo que reflejan las urnas es que los ciudadanos quieren que "el PP gobierne y que se forme una mayoría a partir del programa del PP". Además, ha subrayado que "existe la alternativa numérica y no puede fallar la alternativa política", ha advertido. Además, cree que hasta ahora Vox "solo ha puesto excusas", pues ha asegurado que "hoy nadie conoce ninguna objeción de fondo" por parte de Vox para llegar a acuerdos. "¡Ya está bien!", ha clamado.
Y ha defendido que se use el documento marco que el PP planteó hace unas semanas como base para alcanzar acuerdos, ya que recoge sus principios. "Fuimos responsables presentando eses marco con un criterio claro, transparente e igual para toda España, respetando lo que votaron los ciudadanos. Ese es nuestro punto de partida, que es respetar nuestros principios porque nuestros principios han ganado en las urnas. Después cada territorio tiene sus particularidades y cada negociación tendrá sus matices", ha incidido.
También ha avisado de que no se puede "jugar con la gobernabilidad" de los territorios y ha confiado en que la próxima campaña electoral en Andalucía no sea utilizada por Vox para no llegar a un pacto en Castilla y León, como ha ocurrido hasta ahora con Extremadura y Aragón.
"Ya está bien, porque ya le fallamos a la gente en julio de 2023 y no podemos volver a fallar. La estabilidad no es una concesión al PP, es una obligación con los ciudadanos. La gobernabilidad no es un favor a un partido. Es el respeto que le debemos a la mayoría", ha incidido.
Mañueco aboga por gobernar en solitario
A la Junta Directiva Nacional han asistido los líderes autonómicos, y entre ellos el candidato 'popular' a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, que ha sido recibido con una fuerte ovación de sus compañeros de partido. También Feijóo le ha felicitado por su "contudente victoria".
En declaraciones a la prensa a su llegada a Génova, Mañueco ha insistido en que lo mejor para su comunidad en la última legislatura fue el gobierno en solitario que presidió, después de la salida Vox en julio de 2024, porque, a su juicio, "ha habido mejor gestión y una estabilidad". Además, ha defendido que el documento que PP y Vox firmaron en 2022 para formar un gobierno de coalición es una "buena base" para pactar ahora.
"Tenemos que hacer un proyecto de futuro y, por cierto, tengo que decir que una buena base sería el documento que firmamos hace cuatro años entre el PP y Vox", ha afirmado. No obstante, ha remarcado que lo importante no es "sentarse" en el gobierno, sino ser capaces de "construir un proyecto" para los ciudadanos de Castilla y León.
También a su llegada al sede del PP, se ha pronunciado el presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, quien también ha remarcado que su partido ha sido el vencedor en las tres últimas elecciones y que, por tanto, según ha dicho, a ellos les corresponde gobernar. "La pregunta ahora es si Vox está dispuesto ha asumir la responsabilidad de los gobiernos", ha afirmado Azcó.
Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha señalado que "la gente se ha cansado de bloqueos" y de que haya partidos "minoritarios" que impidan la formación de gobiernos del PP.